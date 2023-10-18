Росія та Іран нагадали про закінчення ракетного ембарго ООН проти Тегерана

Росія та Іран нагадали про закінчення запровадженого в 2015 році ракетного ембарго Ради безпеки ООН проти Тегерана. Це ембарго забороняло продавати Ірану ракетні технології та купувати у нього балістичні ракети.

Ембарго запроваджувалося для реалізації ядерної угоди з Тегераном. Іран обіцяв відмовитися від ядерної програми в обмін на відмову від широкого списку санкцій проти країни. У 2018 році з угоди вийшли Сполучені Штати. Влада Ізраїлю заявляла з посиланням на дані своєї розвідки, що Тегеран не зупинив розробку ядерної зброї.

Зняття санкцій ООН відкриває для Москви можливість відкрито купувати в Ірані балістичні ракети та надавати йому ракетні технології. Раніше про такі ризики попереджали розвідки західних країн.

Ще в 2022 році газета Washington Post з посиланням на двох співробітників розвідки з країни-союзника США повідомила, що Москва хоче отримати у Тегерана ракети «Фатех-110» та «Золфагар» із радіусом дії 300 та 700 кілометрів відповідно.

Українське Міністерство оборони та армія раніше попереджали, що Москва може накопичувати ракети для зимових ударів по енергосистемі.