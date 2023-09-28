Іран зможе постачати Росії ракети після закінчення дії обмежень ООН у жовтні – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що іранські й російські посадовці можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії відповідних обмежень, передбачених резолюцією ООН, 18 жовтня.

«Закінчення терміну дії ракетних обмежень ООН у жовтні дасть Ірану можливість експортувати ракети і пов’язані з ракетами технології без міжнародного контролю, надаючи Ірану можливість задовольнити потреби Росії», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з дальністю дії 300 кілометрів і більше.

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Тегеран 19 вересня для обговорення зміцнення двосторонньої оборонної й військової співпраці з Іраном. Командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджі Заде супроводжував Шойгу під час огляду іранського арсеналу безпілотників, ракет і ППО у штабі Повітряно-космічних сил у Тегерані 20 вересня. Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень, передбачених резолюцією Ради безпеки ООН із міністром оборони Ірану Мохаммадом Резою Аштіані 20 вересня», – нагадують в Інституті вивчення війни.

У грудні 2022 року американські і британські офіційні особи попереджали, що Іран збирається передати Росії ракети для вирішення проблем зі своїми виснаженими запасами.

У травні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що Росія прагне придбати більше безпілотників в Ірану після використання більшості з 400 дронів, які вона раніше придбала в Тегерана. Іран також допомагає Росії побудувати завод із виробництва безпілотників у Єлабузі в Татарстані, що значно збільшить запаси безпілотників для РФ і сприятиме її війні проти України.