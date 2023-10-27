Сухопутні війська Ізраїлю з танками увійшли в Газу – The Times of Israel з посиланням на палестинців

Після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві. Про це ввечері 27 жовтня повідомляє видання The Times of Israel, яке додає, що є повідомлення про інтенсивну перестрілку між солдатами та бойовиками.

Повідомлення неможливо негайно перевірити, відзначають журналісти. ЦАХАЛ коментарів наразі не давав.

Кілька країн регіону вже відреагували на повідомлення з Ізраїлю і Смуги Гази.

Офіційні особи Саудівської Аравії попередили американських колег, що наземне вторгнення Ізраїлю в Газу матиме катастрофічні наслідки для Близького Сходу. Високопосадовці Саудівської Аравії зробили більш рішучі попередження своїм американським колегам за закритими дверима, повідомляє The New York Times із посиланням на саудівського чиновника та друге джерело, знайоме з цим питанням.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан ввечері 27 жовтня завершив зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. У своєму зверненні до Генеральної асамблеї головний іранський дипломат попередив, що якщо операція Ізраїлю проти «Хамасу» не припиниться, то США «не врятуються від цього вогню».

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді написав у мережі Х, що результатом наземної операції Ізраїлю «буде гуманітарна катастрофа епічних масштабів на довгі роки».

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.