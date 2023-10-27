Данілов каже, що в України є «технічне підтвердження» участі Росії в нападі на Ізраїль

В України є «технічне підтвердження» того, що Росія брала безпосередню участь в нападі на Ізраїль, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«У нас є навіть технічне підтвердження того, що Росія брала у цьому (нападі на Ізраїль – ред.) безпосередню величезну участь. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які є на нашу країну», – сказав Данілов.

За його словами, за останні три дні до дня нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, «спостерігалось зниження на 70% атак на український кіберпростір».

«Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль. Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу» – підкреслив секретар РНБО.

Увечері 27 жовтня стрілянина в Секторі Гази посилилася. Повідомляється про потужні вибухи у його північній частині. Телеканал Al Arabiya назвав цей обстріл найпотужнішим із початку війни. У Секторі Гази є перебої з мобільним звʼязком та інтернетом. Ізраїльське командування знову звернулося до жителів Гази з рекомендацією евакуюватися на південь до кордону з Єгиптом, щоб не стати випадковими жертвами наступу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на суботу, 28 жовтня, значно розширить наземні дії в Секторі Гази, спрямовані на знищення бойовиків «Хамасу» та їхньої інфраструктури, заявив представник пресслужби ЦАХАЛ Давид Хагарі.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.