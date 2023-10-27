ЦАХАЛ спростував «офіційний початок» розширеної наземної операції проти «Хамасу»

Влада Ізраїлю каже, що бойовики «Хамасу» сьогодні відчують «гнів Ізраїлю», але наразі про повномасштабну наземну операцію не йдеться, пишуть ABC News.

«Сьогодні ввечері (27 жовтня – ред.) «Хамас» відчує на собі гнів Ізраїлю. Він почне розплачуватись за свої злочини проти людства та Ізраїлю», – заявив старший політичний радник прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марк Регєв.

Водночас, представник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер спростував повідомлення про те, що розширені операції в Секторі Гази є «офіційним початком розширеної наземної операції».

Лернер повторив, що «ЦАХАЛ робить все можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, але це війна – війна, яку розпочав «Хамас».

Ввечері 27 жовтня після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.