Новий спікер Палати представників США виступає за розділення допомоги Україні та Ізраїлю

Новообраний спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив, що запити стосовно надання військової допомоги Україні та Ізраїлю мають розглядатися окремо.

У четвер Джонсон вперше на посаді спікера нижньої палати Конгресу США відвідав Білий дім, де провів нетривалу бесіду з президентом Джо Байденом та співробітниками його адміністрації.

«Я сказав представникам Білого дому, що за загальним консенсусом республіканців у Палаті нам необхідно розділити ці питання», – повідомив Джонсон в ефірі телеканалу Fox News у четвер ввечері.

«Ізраїль – це окреме питання, ми збираємося висунути окремий проєкт фінансування Ізраїлю у розмірі понад 14 мільярдів доларів», – зазначив Джонсон.

За його словами, республіканці в Палаті представників шукатимуть інші галузі для скорочення бюджету, щоб знайти додаткові кошти на підтримку Ізраїлю.

Говорячи про фінансування України, Джонсон додав: «Ми хочемо знати, що це за ціль, яка кінцева мета в Україні. Білий дім цього не надав».

Минулого тижня президент США Джо Байден відправив до Конгресу великий бюджетний запит на 106 мільярдів доларів. Цей пакет включає 61 мільярд доларів на військову допомогу Україні, а решту буде розділено між Ізраїлем, Індо-Тихоокеанським регіоном та прикордонною службою США.

Днями президент США звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності із Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас».