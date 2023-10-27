Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до «гуманітарного перемир’я» в Секторі Гази

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, яка закликає до «гуманітарного перемир’я» в Секторі Гази, повідомляє кореспондент «Укрінформу» в Нью-Йорку.

Відомо, що за резолюцію під час надзвичайної спеціальної сесії проголосували 120 країни зі 193 членів, проти – 14, утрималися – 45.

Також було відхилено поправку Канади, яка засуджує атаки «Хамасу» 7 жовтня й вимагає негайного звільнення заручників, захоплених цим угрупованням.

Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер.

Для ухвалення резолюції щодо миру й безпеки необхідне голосування «за» щонайменше двох третин членів Генасамблеї.

Ввечері 27 жовтня після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.