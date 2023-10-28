Ізраїль назвав «ганебною» резолюцію ООН щодо Сектора Гази

Ізраїль розкритикував ООН і ухвалену організацією резолюцію, яка закликає до «негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемирʼя» між ізраїльськими військами та бойовиками угруповання «Хамас» у Секторі Гази.

Резолюцію, яку запропонувала Йорданія, підтримали 120 країн, серед них Росія. Проти проголосували 14 держав – Ізраїль, США, Австрія, Угорщина, Хорватія, Чехія, Гватемала, Парагвай та шість країн Океанії. Ще 45, у тому числі й Україна, утрималися, кілька країн у голосуванні брати участь не стали.

Після голосування представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив, що ООН більше не має легітимності, і звинуватив організацію в прагненні забезпечити подальші злочини. За його словами, з «Хамасом» не може бути жодних переговорів і дискусій, і Ізраїль не сидітиме склавши руки, щоб дозволити угрупованню знову вчиняти зло.

Ердан додав, що всі, хто зацікавлений у припиненні насильства, мають закликати «Хамас» скласти зброю, здатися та повернути всіх заручників. Угруповання продовжує утримувати понад 200 людей, захоплених у день нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен назвав резолюцію «ганебною» і заявив, що «Ізраїль має намір знищити «Хамас» так само, як світ розправився з нацистами та угрупованням «Ісламська держава».

Резолюція не має юридичної сили, однак це перша відповідь ООН на бойові дії після нападу «Хамасу» на Ізраїль. Раніше Рада безпеки ООН чотири рази не змогла досягти консенсусу щодо будь-яких дій.