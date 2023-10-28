Уряд Ізраїлю одностайно схвалив розширення наземної операції у Секторі Гази – Нетаньяху

Уряд Ізраїлю одностайно схвалив рішення щодо розширення наземної операції у Секторі Гази, повідомив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, пише Haaretz.

«Ми одноголосно схвалили розширення наземної операції (у Секторі Гази – ред.)», – сказав Нетаньягу на пресконференції ввечері 28 жовтня.

Він також наголосив, що мета Ізраїлю полягає у перемозі над «ворогом-вбивцею».

«Ми заявили «ніколи знову» і повторюємо: «ніколи знову, тепер». У мене болить серце, коли я зустрічався з родичами заручників. Я запевнив їх, що ми зробимо все можливе, аби повернути їхніх близьких додому. Їхній полон є злочином проти людяності», – заявив Нетаньягу.

Очільник ізраїльського уряду також сказав, що «ті, хто звинувачує ЦАХАЛ у воєнних злочинах, є лицемірами».

«Я закликаю мирних жителів Гази евакуюватися до південної частини сектору. Ворог цинічно використовує лікарні як укриття. Ізраїль веде битву за людство проти варварів», – підкреслив прем'єр.

При цьому він заявив, що Ізраїль стоїть «лише на початку битви проти свого ворога».

«У перші тижні війни ми завдали масованих авіаударів, які значно уразили ворога. Ми ліквідували багатьох терористів. Однак ми тільки на початку. Битва всередині сектору Гази буде тяжкою і довгою. Це наша друга війна за незалежність. Це місія мого життя», – підсумував Нетаньягу.

Міністр оборони Йоав Ґаллант каже, що Ізраїль «перейшов до нової фази» у війні проти «Хамас» після того, як наземні сили вторглися в Газу, а військові протягом ночі обстріляли цілі в Секторі Гази.

Ізраїль розкритикував ООН і ухвалену організацією резолюцію, яка закликає до «негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемирʼя» між ізраїльськими військами та бойовиками угруповання «Хамас» у Секторі Гази.

Після голосування представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив, що ООН більше не має легітимності, і звинуватив організацію в прагненні забезпечити подальші злочини. За його словами, з «Хамасом» не може бути жодних переговорів і дискусій, і Ізраїль не сидітиме склавши руки, щоб дозволити угрупованню знову вчиняти зло.