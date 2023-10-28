Ізраїль «перейшов до нової фази» у війні проти «Хамасу» – міністр оборони Ґаллант

Міністр оборони Йоав Ґаллант каже, що Ізраїль «перейшов до нової фази» у війні проти «Хамас» після того, як наземні сили вторглися в Газу, а військові протягом ночі обстріляли цілі в Секторі Гази.

«Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди силам чіткі: операція триватиме до нового наказу. Щодо інших сфер, ми готуємося захищати громадян Ізраїлю, гарантувати їхню безпеку. Ми це робимо на півночі, в центрі і всюди», – цитує заяву міністра його офіс.

Перед виголошенням заяви міністр зустрівся з іншими високопосадовцями, включно з керівниками Армії оборони Ізраїлю та «Моссаду». Офіс Ґалланта каже, що міністр визначив «напрямок дій щодо основних зусиль» у війні, включно з «військовими зусиллями, зусиллями зі звільнення полонених, цивільними зусиллями та гуманітарними зусиллями».

Ізраїль розкритикував ООН і ухвалену організацією резолюцію, яка закликає до «негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемирʼя» між ізраїльськими військами та бойовиками угруповання «Хамас» у Секторі Гази.

Після голосування представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан заявив, що ООН більше не має легітимності, і звинуватив організацію в прагненні забезпечити подальші злочини. За його словами, з «Хамасом» не може бути жодних переговорів і дискусій, і Ізраїль не сидітиме склавши руки, щоб дозволити угрупованню знову вчиняти зло.