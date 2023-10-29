За добу атаковано понад 450 військових об’єктів «Хамасу» – ЦАХАЛ

Протягом минулої доби, 28 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала понад 450 військових об’єктів бойовиків «Хамас», наземна операція продовжує розширюватися, повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

За даними ізраїльських військових, серед вражених воєнних об'єктів «Хамаса»:

центри оперативного командування;

спостережні пункти;

пускові установки протитанкових ракет.

«У рамках розширення наземних операцій об'єднані бойові групи завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися атакувати війська, а також по терористичних осередках, які планували здійснити пуски протитанкових ракет. Крім того, сухопутні війська спрямовували літаки ЦАХАЛу на об’єкти терористів», – пише пресслужба.

Серед втрат ЦАХАЛу за минулу добу:

один з офіцерів отримав важкі поранення внаслідок попадання мінометного снаряда;

солдат ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості під час зіткнення з бойовиками «Хамасу».

28 жовтня уряд Ізраїлю одностайно схвалив рішення щодо розширення наземної операції у Секторі Гази, повідомив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.