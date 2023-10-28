Ізраїль припиняє співпрацю зі Starlink після заяви Маска про супутниковий зв’язок у Газі

Ізраїль має намір припинити співпрацю з проєктом Starlink американської компанії SpaceX після заяви її власника Ілона Маска про те, що Starlink забезпечуватиме супутниковий зв’язок для гуманітарних організацій у Секторі Гази, зазначив міністр зв’язку країни Шломо Карі.

У суботу, 28 жовтня, Маск сказавв, що Starlink забезпечуватиме зв’язок для «міжнародно визнаних гуманітарних організацій у Газі».

Після цього міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі заявив, що «міністерство розірве будь-які зв’язки зі Starlink».

«Хамас» буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. «Хамас» – це ІДІЛ. Можливо, Маск хотів би обумовити це (надання зв’язку Сектору Гази – ред.) звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Всіх! До того часу мій офіс розірве будь-які зв’язки зі Starlink», – наголосив міністр.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.

Компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink. При цьому на адресу Маска з Києва нерідко звучить критика – як через його ініціативи про завершення конфлікту, які передбачають територіальні поступки з боку України, так і, наприклад, через його політику в соціальній мережі X (колишній твітер), яку він придбав, і яка, як стверджується, сприяє поширенню російської дезінформації.