NYT: Ізраїль, ймовірно, відмовився від повномасштабного вторгнення в Сектор Гази

Влада Ізраїлю, ймовірно, вирішила утриматися від повномасштабного вторгнення до Сектора Гази й замість цього провести «обмежені» наземні операції. Це було узгоджено зі Сполученими Штатами Америки, пише New York Times.

За словами американських чиновників, наразі важко стверджувати, що в кінцевому підсумку зробить Ізраїль, «оскільки збільшення кількості повітряних ударів і розширення наземних вторгнень за останні три дні свідчить про більш агресивну позицію», зазначає видання.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зі свого боку, заявив, що ЦАХАЛ увійшов на територію Сектора Гази, аби розпочати «другий етап війни». Водночас, він не назвав відповідний крок «вторгненням». Також військові стверджували про просування ізраїльських солдатів в північну частину анклаву.

Як пише видання, наразі вторгнення Ізраїля до Сектора Гази є «менш масштабним та більш вузькоспрямованим», ніж те, що Єрусалим спочатку описував міністру оборони США Остіну Ллойду й іншим вищим військовим посадовцям США.

Під час телефонних переговорів зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом, Остін наголосив на важливості «ретельного вивчення того, чи здатні ізраїльські військові здійснити наземне вторгнення в Сектор Гази, де «Хамас» обладнав складну мережу тунелів під густонаселеними районами».

«Іншими факторами, які, найімовірніше, також вплинули на військове планування Ізраїлю, американські чиновники називають можливий вплив на переговори про звільнення заручників і той факт, що ізраїльські політичні і військові лідери розділилися в думках про те, як, коли і навіть чи варто здійснювати вторгнення», – додає видання.

За словами чиновників Пентагону, Ізраїль, ймовірно, «проводить поетапну операцію», коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються в Газу, щоб виявити бойовиків «Хамас», вступити із ними в бій і виявити їхні «вразливі місця».

«Як тільки виявляються слабкі місця, шви і прогалини, вони вводять основні штурмові сили», – пояснив Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник з питань близькосхідної політики в Пентагоні і офіцер ЦРУ у відставці.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.

28 жовтня уряд Ізраїлю одностайно схвалив рішення щодо розширення наземної операції у Секторі Гази, повідомив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу.