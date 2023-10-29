Салліван назвав «відповідальністю Ізраїлю» розрізняти «Хамас» і цивільне населення Гази

Сполучені Штати закликають ізраїльську армію всіма способами уникати цивільних жертв під час наземної операції в Газі – про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у програмі CNN State of the Union.

«Армія оборони Ізраїлю та ізраїльський уряд мають вживати всіх можливих заходів, аби розрізняти «Хамас» – терористів, які є легітимними військовими цілями – і цивільних, які такими не є», – цитують політика міжнародні медіа.

Він додав, що цей же заклик президент США Джо Байден озвучить прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу під час розмови, запланованої на 29 жовтня.

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За словами Саллівана, Тель-Авів також має «приборкати» поселенців на Західному березі Йордану, який, за міжнародним правом, вважається окупованим Ізраїлем:

«Цілком неприйнятним є насильство екстремістів-поселенців проти невинних людей на Західному березі».

Водночас радник визнав, що «Хамас» використовує цивільних як живий щит, що «дуже ускладнює життя Ізраїлю».

«Це створює додаткове навантаження на Ізраїль. Але це не зменшує відповідальність Ізраїлю за міжнародним гуманітарним правом розрізняти терористів та цивільних і захищати життя невинних людей», – заявив він.

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Ввечері 27 жовтня після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.