Байден обговорив із Нетаньягу зусилля зі звільнення заручників, яких утримує «Хамас»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу – про це повідомив Білий дім 29 жовтня.

За заявою, розмова стосувалася подій у Смузі Гази. Зокрема, Байден повторив, що Ізраїль має право захищати своїх громадян із дотриманням міжнародного гуманітарного права, яке «надає пріоритет захисту цивільного населення».

«Президент і прем’єр-міністр обговорили поточні зусилля з пошуку та забезпечення звільнення заручників, в тому числі американських громадян, які залишаються зниклими безвісти та можуть бути утримуваними «Хамасом», – йдеться в повідомленні.

Білий дім додає, що Байден наголосив на необхідності негайного збільшення постачання гуманітарної допомоги для цивільних у Газі.

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Раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент США планує вказати на важливість уникнення жертв серед цивільних у розмові з Нетаньягу.

Ввечері 27 жовтня після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві.

Угруповання «Хамас» напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.