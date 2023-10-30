Росія: понад 20 людей постраждали під час сутичок в аеропорту Махачкали, 60 осіб затримали

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більше ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали, повідомили в управлінні МВС Росії у Північно-Кавказькому федеральному округу.

Голова Дагестану Сергій Меліков заявив про порушення кримінальних справ щодо «низки фактів, які стали прецедентом вчорашніх подій». Він також пообіцяв, що «прощення не буде нікому». При цьому чиновник стверджує, що причиною протестів стали «спроби дестабілізувати ситуацію з-за кордону, зокрема, проукраїнськими телеграм-каналами».

Росавіація скоротила термін припинення роботи аеропорту, його відкриють у ніч на 31 жовтня. Спочатку передбачалося, що аеропорт буде зачинений до 6 листопада.

Від кількох сотень до тисячі людей увечері 29 жовтня увірвалися в аеропорт Махачкали перед прильотом рейсу з Тель-Авіва. Присутні протестували проти Ізраїлю і вимагали вигнати євреїв із регіону.

Натовп, що зібрався, зайшов на злітне поле в пошуках пасажирів з Ізраїлю. Раніше у місцевих пабліках жителів закликали «зустрічати по-дорослому» рейси з Тель-Авіва, щоб не допустити їхніх пасажирів до міста.

Учасники антисемітської акції спочатку перебували за межами аеропорту, вони перевіряли машини, що виїжджали, і паспорти людей. Через кілька годин після початку акції присутні знесли огорожу та прорвалися на територію аеропорту. Вони заходили до кожного приміщення, вигукуючи антисемітські гасла.

Поліцейські не вживали заходів, вони лише намагалися заспокоїти натовп, заявляючи, що «розуміють» стан людей. Після того, як люди прорвалися на льотне поле, до аеропорту зайшли бійці Росгвардії. Слідчий комітет по Дагестану порушив кримінальну справу за статтею про організацію масових заворушень.

Антисемітські акції відбулися у вихідні в інших містах Північного Кавказу. 28 жовтня у Черкеську – столиці Карачаєво-Черкеської республіки – пройшов мітинг із вимогою не пускати в республіку жителів Ізраїлю. Понад 30 людей затримали. У ніч проти 29 жовтня жителі Дербента в Дагестані протестували проти вигаданого заселення біженців з Ізраїлю до місцевих готелів. У Нальчику невідомі підпалили автомобільні шини на будівництві єврейського культурного центру.

Представники влади звинувачують в організації заворушень іноземні сили та «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.