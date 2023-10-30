Антиізраїльські і антисемітські акції у російських республіках Північного Кавказу: хронологія подій, реакції

Антиізраїльські акції під антисемітськими гаслами пройшли у північно-кавказьких республіках Росії. Як передає проєкт Радіо Свобода Кавказ. Реалії, майже одночасно заворушення відбулися у Дагестані, Карачаєво-Черкесії і Кабардино-Балкарії. Далі: деталі подій і реакції на них політиків та аналітиків.

Що сталося?

29 жовтня. Махачкала, Дагестан, Росія

У суботу 28 жовтня ближче до вечора понад тисяча агресивних чоловіків заблокували в'їзд і виїзд в аеропорт столиці Дагестану Махачкали (суб'єкт РФ), увірвалися у приміщення аеропорту з прапором Палестини, викрикували антисемітські гасла.

Це сталося тоді, коли там приземлився літак із Тель-Авіву, багато пасажирів якого мали іншим рейсом вилетіти до Москви.

За словами очевидців, учасники заворушення шукали євреїв серед пасажирів в аеропорту, і з цією ж метою перевіряли машини на в'їзді і виїзді з аеропорту.

Спочатку поліція не чинила спротиву їхнім діям, закликала розійтися і не порушувати порядок. Потім наряди поліції, що приїхали на місце подій, уже важко було справитися із ситуацією, повідомили очевидці кореспонденту проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

«Поліцейських дуже мало, а ті, що є, ніяк не можуть вплинути на людей. Присутні намагаються прорватися в саму будівлю аеропорту. При цьому десятки людей, що вилітають з Махачкали сьогодні, просто не можуть потрапити всередину», – розповів Радіо Свобода махачкалинець.

Натовп зупиняв і поліцейські машини, які прибували на місце подій, блокував їх і розхитував.

В результаті близько 21:00 натовп прорвався на злітно-посадкову смугу, намагаючись проникнути у літак. Їм це не вдалося.

Підрозділи Росгвардії відтіснили їх від літака і вигнали із території аеропорту.

Провладні телеграм-канали повідомляють, що будівля аеропорту дуже постраждала: розгромлені та пограбовані магазини і складські приміщення.

Управління Слідчого комітету Росії по Дагестану порушило кримінальну справу за статтею 212 – «масові заворушення».

30 жовтня міністерство охорони здоров’я Дагестану повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більше ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані.

Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали, повідомили в управлінні МВС Росії у Північно-Кавказькому федеральному округу.

Голова Дагестану Сергій Меліков заявив про порушення кримінальних справ щодо «низки фактів, які стали прецедентом вчорашніх подій». Він також пообіцяв, що «прощення не буде нікому». При цьому чиновник стверджує, що причиною протестів стали «спроби дестабілізувати ситуацію з-за кордону, зокрема, проукраїнськими телеграм-каналами».

Росавіація закрила аеропорт до 6 листопада. Влада російської республіки скликала оперативний штаб і заявила, що ситуація під контролем.

Муфтіят Дагестану 28 жовтня оголосив, що тисячі віруючих здійснили колективний намаз за Палестину.

28 жовтня. Хасавюрт, Дагестан, Росія

У дагестанському місті Хасавюрт відбулася антисемітська акція біля готелю «Фламінго». Туди прийшли люди через чутки, що там нібито оселилися «зовні схожі на громадян Ізраїлю». Учасники акції скандували антисемітські гасла і вимагали від жителів готелю підійти до вікон, щоб вони їх побачили.

Коли постояльці не зробили цього, натовп почав кидати по готелю каміння з криками «Аллаху Акбар». Вони вимагали, щоб їх пустили «перевірити готель».

Коли до «Фламінго» приїхала поліція, то співробітники МВС Дагестану дозволили кільком людям із натовпу зайти в готель, щоб переконатися, що в ньому немає євреїв. Тоді натовп попрямував «перевіряти» готель «Київ».

Телеграм-канал «ЧП Кавказ» стверджує, що після біля готелю «Фламінго» повісили оголошення про те, що «євреї там немає і вхід їм туди заборонений».

28 жовтня Черкеськ, Карачаєво-Черкесія, Росія

28 жовтня у Черкеську, столиці Карачаєво-Черкеської республіки (суб'єкт РФ) пройшов мітинг, на якому звучали заклики виселити з регіону «єврейське населення» і не пускати в республіку біженців із Ізраїлю. Поліція склала протоколи про адміністративні порушення на 34 учасників.

29 жовтня Нальчик, Кабардино-Балкарія, Росія

У Нальчику, столиці Кабардино-Балкарії (суб'єкт РФ) хтось намагався підпалити єврейський центр, який ще перебуває на етапі будівництва. А на сайті Petitions.net йде збір підписів проти будівництва єврейського релігійного общинного центру у Нальчику.

Пожежу загасили.

Реакція Ізраїлю

Офіс прем'єр-міністра та МЗС Ізраїлю поширили заяву у зв’язку з антисемітськими акціями у в Дагестані, Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії.

Ізраїль очікує, йдеться в заяві, що російські правоохоронні органи «гарантуватимуть безпеку всім ізраїльським громадянам та євреям і рішуче діятимуть щодо учасників заворушень і диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян», передає The Times of Israel

Що кажуть аналітики?

Заворушення в аеропорту в Махачкалі «є одним із проявів радикалізації російського суспільства», зазначив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.

«Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні», – сказав Сартс, додавши, що «події в Махачкалі не викликали особливого подиву».

На його думку, такі прояви «не вигідні Кремлю», і будуть спроби їх придушити, причому «єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою».

Антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль ще не відповів на ці події і, схоже, довірив регіональній владі офіційно відреагувати на демонстрації. Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація – під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії – в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські ультранаціоналісти висловили занепокоєння тим, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сутички в аеропорту в столиці Дагестану 29 жовтня.

Зеленський вказав на те, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною «масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів». При цьому, на його думку, таку культуру пропагують державні медіа та представники влади.

Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою

«За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою», – заявив президент.

Зеленський додав, що останній спалах насильства на Близькому Сході також спричинив «антисемітські заяви» у російському інформаційному просторі.

«Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті», – підсумував Зеленський.