У Газі повідомляють про інтенсивні авіаудари на тлі розширення ізраїльськими військами наземного наступу

Палестинці в Секторі Гази повідомляють про інтенсивні авіаційні й артилерійські удари в той час, як ізраїльські війська за підтримки танків просуваються в анклав із наземним штурмом, що привело до нових закликів із боку міжнародної спільноти до захисту цивільних осіб.

Ізраїльські військові заявили, що за останні дні вони завдали ударів по понад 600 об’єктах бойовиків, продовжуючи розширювати наземні операції в Газі. Цивільне населення Смуги Гази потребує палива, їжі та чистої води в той час, як конфлікт вступає в четвертий тиждень.

Медики в Газі повідомили, що щонайменше 20 палестинців були вбиті й десятки поранені протягом ночі, коли ізраїльські наземні сили зайшли до прибережного Хан-Юніса.

Посилення наземних операцій відбулося через день після того, як 33 вантажівки з продовольством, ліками та іншими припасами увійшли в Сектор Гази з Єгипту. Працівники рятувальних служб заявили 30 жовтня, що допомога все ще не відповідає потребам Гази, яка тижнями перебуває в облозі.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним в США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.