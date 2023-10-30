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Голова МЗС Британії: працюємо над запровадженням гуманітарної паузи в Газі

Ізраїльські танки й інша військова техніка маневрують усередині Сектору Гази, вид з Ізраїлю, 29 жовтня 2023 року
Ізраїльські танки й інша військова техніка маневрують усередині Сектору Гази, вид з Ізраїлю, 29 жовтня 2023 року

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі 30 жовтня заявив агентству Reuters, що його країна працює над запровадженням гуманітарної паузи, щоб надати допомогу жителям Сектору Гази.

«Ми активно працюємо з єгиптянами, ізраїльтянами та іншими, щоб спробувати зробити гуманітарну паузу, тимчасову паузу, щоб ми могли доставити гуманітарну допомогу людям, які її потребують», – сказав Клеверлі в резиденції посла Великої Британії в Абу-Дабі.

«Допомога просочується, але нам потрібно значне збільшення обсягу», – додав він.

29 жовтня в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою — 33 фури. Вони доставили жителям палестинської території, яку контролює радикальне угруповання «Хамас», продовольство, воду і медикаменти.

За повідомленням ООН, всього з 21 жовтня через прикордонний пункт Рафах на кордоні Смуги Гази з Єгиптом пройшли 117 фур. Це дуже мало, вважають в ООН.

Після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня ізраїльська влада запровадила блокаду Сектору Гази, припинивши постачання на цю територію електрики, продовольства і води. До цих подій до Гази щодня в’їжджали близько 500 вантажівок із гуманітарною допомогою й комерційними вантажами.

Ситуацію в Газі міжнародні організації, що працюють там, характеризують як гуманітарну кризу або катастрофу. Йдеться про відсутність електрики, проблеми з паливом, водою, наявністю ліків та інших товарів першої необхідності.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу наголосив на необхідності «негайно і значною мірою збільшити потік гуманітарної допомоги мирним жителям Сектору Гази».

У ході бесіди Байден вкотре вказав на право Ізраїлю захищати своїх громадян від тероризму, наголосивши на необхідності робити це способом, що відповідає міжнародному праву і гарантує безпеку цивільного населення, йдеться в повідомленні Білого дому.

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