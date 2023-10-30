Голова МЗС Британії: працюємо над запровадженням гуманітарної паузи в Газі

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі 30 жовтня заявив агентству Reuters, що його країна працює над запровадженням гуманітарної паузи, щоб надати допомогу жителям Сектору Гази.

«Ми активно працюємо з єгиптянами, ізраїльтянами та іншими, щоб спробувати зробити гуманітарну паузу, тимчасову паузу, щоб ми могли доставити гуманітарну допомогу людям, які її потребують», – сказав Клеверлі в резиденції посла Великої Британії в Абу-Дабі.

«Допомога просочується, але нам потрібно значне збільшення обсягу», – додав він.

29 жовтня в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою — 33 фури. Вони доставили жителям палестинської території, яку контролює радикальне угруповання «Хамас», продовольство, воду і медикаменти.

За повідомленням ООН, всього з 21 жовтня через прикордонний пункт Рафах на кордоні Смуги Гази з Єгиптом пройшли 117 фур. Це дуже мало, вважають в ООН.

Після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня ізраїльська влада запровадила блокаду Сектору Гази, припинивши постачання на цю територію електрики, продовольства і води. До цих подій до Гази щодня в’їжджали близько 500 вантажівок із гуманітарною допомогою й комерційними вантажами.

Ситуацію в Газі міжнародні організації, що працюють там, характеризують як гуманітарну кризу або катастрофу. Йдеться про відсутність електрики, проблеми з паливом, водою, наявністю ліків та інших товарів першої необхідності.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу наголосив на необхідності «негайно і значною мірою збільшити потік гуманітарної допомоги мирним жителям Сектору Гази».

У ході бесіди Байден вкотре вказав на право Ізраїлю захищати своїх громадян від тероризму, наголосивши на необхідності робити це способом, що відповідає міжнародному праву і гарантує безпеку цивільного населення, йдеться в повідомленні Білого дому.