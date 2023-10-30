«Напруженість у Росії зростає»: НАТО щодо подій в аеропорту Махачкали

Заворушення в аеропорту в Махачкалі «є одним із проявів радикалізації російського суспільства», зазначив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.

«Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні», – сказав Сартс, додавши, що «події в Махачкалі не викликали особливого подиву».

На його думку, такі прояви «не вигідні Кремлю», і будуть спроби їх придушити, причому «єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою».

Напередодні стало відомо, що до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.

Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.