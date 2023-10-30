«Ситуація в Махачкалі – це черговий раунд, який ведуть російські спецслужби» – аналітик-міжнародник

Аеропорт у Махачкалі має відкритися у ніч на 31 жовтня, повідомляє Росавіація. Летовище зачинили напередодні ввечері через антиізраїльські і антисемітські акції, які почалися на тлі війни між «Хамасом» та Ізраїлем. Голова Дегестану Сергій Меліков тим часом заявив, як передають російські державні медіа, що причиною протестів стали «спроби дестабілізувати ситуацію з-за кордону, зокрема, проукраїнськими телеграм-каналами». Він порадив учасникам заворушень «відмитись від ганьби, поїхавши на війну проти України».

Наразі ці заяви Мелікова українська влада не коментувала. Водночас президент України Володимир Зеленський, говорячи сутички в аеропорту столиці Дагестану 29 жовтня, зазначив, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною «масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів». При цьому, на його думку, таку культуру пропагують державні медіа та представники влади.

Раніше про спроби дестабілізації в контексті подій в аеропорту Махачкали говорила і уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова.

Що відбулось в Махачкалі насправді, кому вигідний такий розвиток подій, Радіо Свобода розпитало у аналітика-міжнародника з питань глобальної та інформаційної безпеки Олександра Демченка.

– Я хочу почати про ситуацію в Ізраїлі. На вашу думку, чи країна відмовилася від наземної операції у такому першочерговому її варіанті? І як буде діяти «Хамас», на вашу думку?

Наземна спецоперація відбудеться

– Я думаю, що наземна спецоперація відбудеться, попри певні складнощі у перемовинах між воєнним крилом Ізраїлю та політичним в особі Нетаньяху. Я думаю, що все ж таки чекають на перемовини щодо заручників.

Вірогідно, американські генерали, які наразі перебувають на території Ізраїлю, пропонують певний план. Цей план полягає у тому, щоб, умовно, просуватися потихеньку, як наразі робить Ізраїль, але за рахунок авіанальотів та рейдів вглиб Сектора Гази в принципі ліквідувати представників «Хамасу», терористичного крила, військового і, можливо, далі навіть політичного.

Тому я думаю, що наземна операція ще відбудеться. До неї готуються. Ви маєте розуміти певні моменти. Перше – це проблема заручників, яких потрібно якимось чином визволяти. І потрібно далі проводити перемовини з Катаром, на території якого функціонує ключова штаб-квартира «Хамасу». Друга причина – це погодні умови. Авіації доволі складно літати. Третя причина – це можливість того, що відкриється ще кілька фронтів. Ми бачимо це зараз в Лівані. І готується, умовно, Сирія. Також Іран відправляє бойовиків з Ємену та з території Афганістану також воювати проти Ізраїлю. Ми бачимо також підготовку Ірану.

І четверта причина, одна з ключових – це те, що США готуються до протистояння безпосередньо з Іраном, з його проксі. Тому що американські війська, американська бронетехніка, американські авіаносні групи та літаки також прямують ще більше і більше до території Ізраїлю. Це теж дуже важлива причина. Тому і Ізраїль, і США готуються до протистояння. І наземна операція відбудеться.

– Ви сказали, що не обійдеться цими рейдами ЦАХАЛу. То якщо говорити про підготовку до такого масштабного протистояння, коли це може статися, на вашу думку? І ми знаємо про те, що Захід стурбований конфліктом на Близькому Сході, щоб він не був масштабним. Чи вдасться уникнути масштабності? І чи вдасться досягти такої низької інтенсивності, як кажуть військові експерти, без, можливо, навіть глобального залучення і протистояння Ірану та США, що якось між ЦАХАЛом та «Хамасом» все буде вирішуватися?

Від початку війна, яку організували на території Сектора Гази – це була війна не проти Ізраїлю, а проти США

– Не вдасться. Не вдасться, тому що від початку війна, яку організували на території Сектора Гази – це була війна не проти Ізраїлю, а проти США.

Буквально кілька днів тому, учора це з’явилося в інформаційному просторі західному, у тому числі й в Україні... Я буквально далі зачитую те, що сказав один із ватажків «Хамасу» Халед Машаль єгипетському телеканалу. Він сказав наступне, що «Росія виграла від того, що «Хамас» відволік увагу США від України». І далі він додав, що «загалом Китай теж дуже радіє і що він буде провадити відповідні схожі дії на території Тайваню».

«Хамас» грає разом з Росією та Пекіном і Ірану. Більше я вам скажу. Представники «Моссаду» (це було опубліковано на нашому майданчику) заявили про те, що російська військова розвідка брала участь у тому, щоб надавати «Хамасу» фінанси, агентурні дані, влаштовувати закриту комунікацію між Іраном, «Хамасом» та «Хезболлою» і направляла туди також озброєння.

Усім: і Москві, і Тегерану, і Пекіну потрібне одне, щоб США забралися геть з Близького Сходу

Тому це велика історія. Це історія, від якої вигоду отримують Росія та Китай, що відволікають увагу США від, відповідно, України та Тайваню, та, звісно, Іран, який зараз буде робити все можливе, щоб об’єднати необ’єднаний раніше довкола себе арабський світ, провокуючи його на протистояння зі США. Усім: і Москві, і Тегерану, і Пекіну потрібне одне, щоб США забралися геть з Близького Сходу. І щоб країни Близького Сходу більше не підтримували загалом, можна взяти так, масштабно країни, де проживають мусульмани, країни арабського світу, не підтримували більше США. Це війна проти США, а не проти Ізраїлю, тільки проти Ізраїлю.

– Які шанси досягти таких цілей, щоб США забралися з Близького Сходу?

Програють Тегеран, Москва і Пекін

– Я думаю, що вони вже зараз програють. Попри те, що ми бачимо провокації дійсно, і те, що є певна складність у відносинах між Єгиптом і Йорданією, Саудівською Аравією, Арабськими Еміратами з американцями. Я думаю, що програють Тегеран, Москва і Пекін, тому що вони не очікували, що США відразу, моментально будуть настільки посилювати Ізраїль і що Європа виступить на боці американців вкотре.

Разом з тим вони також не очікували, що Ізраїль, який дійсно проспав цей напад, настільки зараз буде мобілізованим і що об’єднається уряд. Вони робили все можливе впродовж останніх 5-6 місяців для того, щоб дестабілізувати політичну ситуацію всередині Ізраїлю. Не без допомоги, звісно, ізраїльських політиків, які, скажімо відверто,... почали займатися незрозуміло якими речами замість того, щоб займатися підготовкою до війни, про що їм радив військовий кабінет і представники різних спеціальних служб Ізраїлю. Але, тим не менше, є уряд національної єдності, радикали тепер всередині цього уряду не займають провідні позиції. І тому в принципі зараз ситуація зовсім протилежна.

І є ще один момент. Ми бачимо, що тепер і Москва, і Пекін, і Тегеран також мають щось робити і якимось чином відповідати. Тобто тепер має бути хід з боку Ірану і з боку тих сил, які його підтримують. На території Лівану «Хезболла» готова до війни. А от ліванська влада і ліванський народ не готові до того, щоб у цю війну входити. Це теж дуже велика проблема. Тобто «Хезболла» може почати, але почнуться якісь заходи на території Лівану.

Врешті-решт потрібно сказати ще наступне. Американці кілька місяців готувалися до цього протистояння, тому що вони посилювали своє ліванське посольство у Бейруті. Це теж важливий момент. Тому для американців це сюрпризом, можливо, і було, але в принципі вони розуміли, що щось може трапитися, тому дуже сильно готувалися. Тому загалом американці готові відповідати. І я думаю, що вони у цьому протистоянні виграють.

Ви знаєте, тут яке питання мене цікавить? Чому Україна досі не може ніяк назвати «Хамас» терористичною організацією? Хоча би військове крило цієї структури, коли і США, і Британія, і ЄС, і Японія, і Канада вже давно визнали цю організацію терористичною. Це доволі дивно.

– Визнати офіційно?

Але ми маємо також зауважити, що президент Зеленський однозначно тут у своїй підтримці виступає. І, до речі, тут одного не було би без іншого. Те, що сталося у Дагестані. Махачкала, аеропорт. «Цікаво» зустрічали літак з Тель-Авіва. І тут, до речі, також, згадуючи Зеленського, знаємо про те, що він цю історію також засудив.

Що взагалі там відбулося? Це взагалі таке глобальне протистояння на Близькому Сході, яке по всьому світі на різних мітингах проявляється? Це ж зачепило таким чином російські республіки? Про що взагалі свідчить така реакція?

Це дуже схоже на спецоперацію російських спецслужб

– Я вам скажу, що це дуже схоже на спецоперацію російських спецслужб. Це дуже схоже на події 1988 року в Сугмаїті, коли КДБ СРСР влаштовувало протистояння між Вірменією та Азербайджаном, направляли натовп людей, азербайджанців проти вірмен. Там були провокатори всередині цього натовпу у 1988 році. Вони йшли, їх записували на камеру. Вони йшли по відповідних конкретних точках, доходили до конкретних точок і влаштовували погроми.

Так само відбувається і зараз. Подивіться на картину з трошки іншого ракурсу. Явно, що всередині натовпу були провокатори і люди, які здатні силовим способом протистояти російським росгвардійцям, російським ОМОНівцям. Далі. Ми бачимо, що організатори точно знали, коли буде прибуття літака з Тель-Авіву і куди його направлять, на яку додаткову смугу у разі блокування аеропорту. Далі. Як діяли силовики? Поліція, яка дозволяла перевертати свої автомобілі, а цей натовп шукав там людей єврейського походження. ОМОН, який приїздив на годину пізніше запланованого і нічого не робив разом з Росгвардією. Влада губернатора Бєлікова, яка діяла на власний розсуд. Діяти на власний розсуд – дати такий наказ може виключно Путін або люди, наближені до Кремля, люди, які сидять в Кремлі. Це перша історія.

Друга. Воно ж все відбувається не лише у Махачкалі. Подивіться, що російська пропаганда, а далі й російські спецслужби робили впродовж останнього тижня. Російська пропаганда накачувала антисемітизмом російське населення через усі телеканали, які є доступними у них. Російські спецслужби провадили заходи на території Каречаєво-Черкесії, на території Чечні, на території Дагестану. Я думаю, що далі також підуть відповідні акції, провокації. Я думаю, що Путін сигналізує, як сигналізували ватажки, лідери СРСР американцям, Заходу, що тепер євреї – це його заручники і що тепер від його слова, від його дій буде залежати те, що буде відбуватися з євреями на території Російської Федерації.

Більше того, щоб ви розуміли, зараз на території Північного Кавказу якось з’являється інформація в публічному просторі дуже дивно, де проживають місцеві рабини, повністю з їхніми даними, хто ці люди, де вони живуть, які у них сім’ї, які в них родини і так далі. Тобто ми бачимо з вами провокацію. І ця ситуація в Махачкалі – це просто черговий раунд, який ведуть російські спецслужби.

– Але цікаво, що тут без «українського сліду», так би мовити, не обійшлося. Тому що вже в цій ситуації в Махачкалі звинувачують... український немов би був якийсь задум. І це, знову ж таки, про що свідчить? Що тут за гра ведеться?

Звинувачують Україну, щоб не дати Україні і Ізраїлю зблизитися. Звинувачують Україну, щоб була відповідна реакція у США

– Це свідчить про те, що вони повинні когось звинуватити. Звинувачують Україну, щоб не дати Україні і Ізраїлю зблизитися. Звинувачують Україну для того, щоб в принципі була відповідна реакція у США, зокрема у радикального трампістського крила, яке дуже підтримує Ізраїль, зараз в принципі дуже виступає дуже двозначно щодо України. Це спеціально робиться для того, щоб загалом, скажімо так, послабити підтримку України з усіх куточків світу, зокрема зменшити підтримку України і серед тих держав Європи, які підтримують Ізраїль. Тому це доволі цікава гра.

Загалом я вам скажу так: всередині Росії її також використовують для того, щоб замінити губернатора Бєлікова на людину Ковальчуків, до прикладу, олігархів, наближених до Путіна. Тому насправді зовсім Україна тут ні до чого. Це російські спецслужби, це вигода російських спецслужб і людей, які їх фінансують.

Але загалом для себе потрібно зрозуміти одне. Те, що відбувається на території Північного Кавказу, далі воно все пошириться на територію Російської Федерації, яка поступово перетворюється в антисемітський СРСР у версії «2:0».

– І якщо говорити про те, що це все зроблено спеціально, для чого знову ж таки тоді це Кремлю? Тобто це реально за мету стоїть, є така мета, щоб антисемітські настрої досягли такого піку?

– Три моменти. Перший – це дійсно шантаж Заходу і Ізраїлю. Це перша історія. Тому що на території Північного Кавказу і взагалі на території всієї Росії проживає дуже багато євреїв, які зараз не дуже хочуть їхати до Ізраїлю, тому що там війна.

Друга причина – це протидія Туреччині. Ердоган, пам’ятає, два дні тому заявив на пропалестинському мітингу в Стамбулі, що тепер Туреччина захищатиме мусульман в Боснії, Лівії, на території Карабаху і на території Кавказу, тобто у тих всіх точках, де є присутність Російської Федерації, де є присутність Путіна і його військ.

Путін розуміє, що Туреччина посилюється на Кавказі, що вона посилюється в Центральній Азії, що вона може посилитися на території Росії, а це Кавказ, це Поволжя, це території, умовно, Сибіру, де також проживає тюркське населення. Тому він відповідає таким чином і Туреччині, і посилює таким чином свої аванпости на території Чечні, на території Дагестану, на території інших утворень, де немає тюркського населення в більшості своїй. Це друга історія.

І третя історія – це внутрішньо кремлівська історія. Умовно, хто такий Меліков? Це людина, яку підтримує Шойгу. Шойгу зараз перебуває з китайцями на перемовинах. Проти Шойгу грають Ковальчуки. Це така внутрішньокремлівська історія. Це коли один клан користується ситуацією і намагається похитнути позиції іншого клану. Ось вам три аргументи, що зараз відбувається в Росії, чому в Махачкалі ось таке коїться.