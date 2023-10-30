Ізраїль відправив додаткові війська в Сектор Гази – ЦАХАЛ

У ніч проти 30 жовтня Ізраїль відправив додаткові війська для наземної операції в Секторі Газа, повідомив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише CNN.

«У смугу зайшли додаткові сили. Наша діяльність там тільки активізується», – сказав Хагарі.

За його словами, «десятки бойовиків «Хамасу» були вбиті під час останніх боїв, коли ізраїльські сухопутні сили просувалися до позицій «Хамасу».

Речник також пояснив один із видів тактичного маневру армії Ізраїлю.

«Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря», – розповів Хагарі.

Окрім того, ізраїльські військові повідомляють, що 30 жовтня було вбито ще кількох командирів «Хамасу».

Серед них: голова військово-морських сил терористичної групи в центральній Газі Мухаммед Сафаді, керівник групи протитанкових керованих ракет ХАМАС у Туффі Мумен Хіджазі та старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла, який бере участь у виробництві зброї.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним в США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.