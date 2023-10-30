Мати викраденої громадянки Німеччини, яку «Хамас» викрав у Ізраїлі, повідомила про її загибель

Мати 22-річної громадянки Німеччини та Ізраїлю Шані Лук, яку викрали бойовики угруповання «Хамас», повідомила німецьким медіа, що її дочка мертва.

«На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих», – сказала Рікарда Лук німецьким телеканалам RTL та NTV.

NTV пише, що про смерть доньки Рікарді Лук повідомили ізраїльські військові.

Згодом у понеділок Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило загибель Шані Лук.

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«З гіркотою повідомляємо, що знайдене і ідентифіковане тіло 23-річної громадянки Німеччини та Ізраїлю Шані Лук. Шані, яку терористи «Хамас» викрали з музичного фестивалю, піддали тортурам і виставили напоказ у Секторі Гази, пережила незбагненні жахіття», – йдеться в повідомленні відомства.

Раніше в соцмережах з’явився відеоролик, у якому дівчина лежить обличчям униз у машині бойовиків «Хамасу», на голові видно кров. Один із бойовиків ставить на неї ногу, інші плюють у неї та кричать «Аллаху Акбар».

Пізніше родичі впізнали Шані Лук за татуюванням. Вони також повідомили, що дівчина перестала виходити на зв’язок після рейв-фестивалю в кібуці Реїм, що в 30 кілометрах від сектора Газа.

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Пізніше її мати розповіла німецькому виданню Die Presse, що Шані жива і перебуває у лікарні у Газі у критичному стані із травмою голови. Джерело інформації вона не назвала, сказавши лише, що банківська картка її дочки використовувалася в Газі, і зажадавши від влади Німеччини швидких дій щодо її звільнення.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним в США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.