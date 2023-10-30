Спікер Палати представників США оголосив, що надання допомоги Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не у пакеті з Україною

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив, що на розгляд цього тижня винесуть окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, повідомляє «Голос Америки». Це йде у розріз із поданим раніше до Конгресу США президентом Байденом запитом на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина з яких призначена для України.

Нещодавно обраний після довгої спекіріади на посаду спікера Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що «цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт».

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News у програмі «Sunday Morning Futures».

Ми повинні розділити це

«Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, потребує уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу – ред.) і пройти через це», – сказав Джонсон.

Про це новообраний спікер Палати представників Конгресу США говорив і раніше, наголошуючи, що Конгрес має розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

Майк Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США має допомагати Україні.

Джонсон заявив, що він вірить, що окремий пакет допомоги Ізраїлю матиме підтримку обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті.

«Я не маю наміру використовувати це для будь-яких партійних політичних ігор. Це дуже серйозна справа», – запевнив він.

«Ми їх не полишимо»

«Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, бо, я вважаю, він там не зупиниться і це можливо заохотить Китай рухатися на Тайвані», - сказав Джонсон в інтерв'ю Fox News в четвер. "Ми їх не полишимо», – сказав Майк Джонсон 26 жовтня про Україну, яка від 24 лютого 2022 року відбиває широкомасштабний напад Росії.

Перед інтерв'ю Джонсон провів зустріч із президентом США Джо Байденом. Він сказав, що перед цим він передав раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану 12 питань щодо допомоги Україні.

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол у неділю також припустив, що цього тижня може бути розглянуто окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, тоді як допомога іншим країнам, надаватиметься окремо.

«Ми матимемо це як окремий законопроєкт в залі Палати представників цього тижня. Але ми не можемо забувати про інших супротивників, пов’язаних з Іраном, які спричиняють проблеми в Ізраїлі, а також про Росію, Україну та Європу, а також загрозу Китаю для Тихого океану», - сказав МакКол в інтерв’ю Fox News «Fox News Sunday».