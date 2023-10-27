Допомога Україні «не приречена, але непевна»: чого очікувати від нового спікера Палати представників США

Після 22 днів законодавчого хаосу в Палаті представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон – маловідомий законодавець із Луїзіани – 25 жовтня став спікером нижньої палати Конгресу. Експерти кажуть, що це є відображенням зсуву Республіканської партії вправо. І це підіймає нові питання щодо майбутнього американської допомоги Україні.

Новий спікер успадкував безліч політичних дедлайнів, які насуваються, включаючи потенційний шатдаун 17 листопада, але увага швидко переключилася на те, як Джонсон підійде до масштабного, майже $106-мільярдного пакету, який президент США Джо Байден направив до Конгресу.

Це пакет включає:

близько 60 мільярдів доларів допомоги Україні;

14 мільярдів доларів Ізраїлю,

фінансування безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні,

посилення контролю на кордоні США з Мексикою.

До того, як стати спікером, Майк Джонсон раніше голосував проти допомоги Україні, приєднавшись до деяких інших республіканців Палати представників, які стверджували, що гроші краще можна було б витратити вдома, і що Сполучені Штати не повинні бути так глибоко залучені в закордонні конфлікти.

Через день після призначення на нову посаду Джонсон знову висловив занепокоєння щодо фінансування України в інтерв'ю Fox News від 26 жовтня і заявив, що допомога Україні та Ізраїлю повинна розглядатися окремо, стверджуючи, що він не підтримає запропонований Білим домом пакет допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів у його нинішньому вигляді.

«Ізраїль – це окреме питання, ми збираємося висунути окремий проєкт фінансування Ізраїлю у розмірі понад 14 мільярдів доларів», – зазначив Джонсон.

«Ми не можемо дозволити [президенту Росії] Володимиру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він на цьому зупиниться», – продовжив Джонсон, але він закликав до більшої уваги до допомоги Україні, оскільки, мовляв, повномасштабне вторгнення Росії пройшло 20-місячний рубіж, а йому не видно кінця.

«Ми хочемо знати, що є метою, яка кінцева мета в Україні», – сказав Джонсон, повторюючи заклики до адміністрації Байдена щодо більш чіткого пояснення цілей США.

Байден заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно», але дехто з представників обох сторін дебатів про допомогу Києву хоче більше деталей і розуміти все ясніше.

Що означає обрання Джонсона для перспектив продовження надання США допомоги Україні, яка є ключовим елементом у зусиллях Києва захистити країну і витіснити російські війська зі своєї території?

Експерти, які говорили з Радіо Свобода, кажуть, що очікують на складний законодавчий шлях, але двопартійна підтримка України у Конгресі все ще сильна.

«Джонсон на посаді спікера не прирікає на невдачу допомогу Україні, хоча це може ускладнити загальний процес голосування за пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів», – сказав Радіо Свобода Ендрю Д'Аньєрі, науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради у Вашингтоні.

Поки ж Джонсон освоюється на своїй новій посаді – спікера Палати представників, що складається із 435 членів.

Хто ж такий Майк Джонсон? І що думає про Україну?

У перший час після свого обрання на посаду спікера Палати представників Джонсон прямо не згадав про Україну чи війну Росії проти неї у своїх промовах. У них він наголошував: «Ми стоїмо разом з нашим союзником Ізраїлем».

Коли ж журналіст запитав, чи підтримує він додаткову допомогу США Україні, він сказав, що не буде говорити про політику, а інший республіканський законодавець, який стояв поруч з ним, голосно закликав журналіста «піти геть».

До цього Джонсон – юрист, який також відігравав провідну роль у зусиллях колишнього президента США Дональда Трампа щодо невизнання результатів президентських виборів 2020 року – за словами оглядачів, дотримувався нечіткої лінії щодо України та масштабного нападу Росії на неї 24 лютого 2022 року.

Проте, після обрання, пізніше того ж дня, коли прозвучало запитання журналіста про допомогу Україні, обраний спікер Палати представників Конгресу США висловився на підтримку Києва, заявивши, що вторгнення Росії «становить загрозу національній безпеці для всього Заходу».

Майк Джонсон закликав до «виснажливих санкцій» проти Росії і підсумував: «Молитви Америки залишаються із українським народом».

Цікаво, що у квітні 2022 року Джонсон віддав свій голос за законопроєкт, який спростив для Вашингтона постачання зброї в Україну.

Але в травні і грудні 2022 року та у вересні 2023 року проголосував проти асигнувань, які передбачали допомогу Україні.

Молитви Америки залишаються із українським народом

Він виступав за більшу підзвітність через занепокоєння щодо прозорості та корупції у використанні Україною грошей американських платників податків, повторюючи заяви деяких інших відомих республіканців, як тодішній спікер Кевін Маккарті, про те, що Києву не слід давати «свободу дій».

«Вони (американські платники податків) заслуговують на те, щоб знати, чи є український уряд повністю відкритим і прозорим щодо використання цієї величезної суми коштів платників податків», – сказав він у лютому цього року.

Ці факти разом із коментарями Джонсона після того, як він став спікером, породжують питання щодо рівня підтримки України, якого можна очікувати від республіканців у Палаті представників під його керівництвом.

«Табель успішності», виданий групою республіканців, яка виступає за продовження підтримки України, дає Джонсону «дуже поганий» рейтинг на основі його голосувань і публічних коментарів з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Двоє з трьох республіканців, які робили невдалі спроби стати спікером Палати представників до номінації Джонсона, були більш прихильними до України, що могло зашкодити їхнім шансам через позицію ультраправих законодавців, таких як Метт Ґейц, який очолював зусилля, спрямовані на зміщення Маккарті з посади спікера.

Тепер йому доведеться виконати ці обіцянки, але вони можуть виявитися не такими вже й поганими [для України]

Безпрецедентне в iсторiї США усунення Маккартi 3 жовтня ускладнило зусилля адмiнiстрацiї Байдена щодо отримання нової допомоги для України.

А через 4 дні по тому масований напад угруповання «Хамас» на Iзраїль додав ще один важливий негативний фактор, спровокувавши нову вiйну на Близькому Сходi. Це вiдволiкло увагу вiд України i створило потенцiйного конкурента для термiнової американської допомоги.

Д'Аньєрі з Атлантичної ради заявив, що минуле голосування Джонсона не може бути прямим критерієм того, як він буде підходити до України на посаді спікера, зазначивши, що попередні пакети допомоги пройшли через Палату представників Конгресу США зі значною двопартійною більшістю, і Джонсон не стикався з тиском щодо напряму своїх попередніх голосувань.

«Після перемоги на виборах Джонсон заявив журналістам, що готовий підтримати допомогу за певних умов і вести переговори з Білим домом щодо «підзвітності та [чітких] цілей», – сказав він. «Тепер йому доведеться виконати ці обіцянки, але вони можуть виявитися не такими вже й поганими [для України], якщо він буде добросовісно просувати обидва напрямки».

Як реагують в Україні?

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, привітав обрання Джонсона як вихід із глухого кута у Вашингтоні і сказав, що він «більш ніж впевнений, що співпраця та допомога буде продовжена» – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов виділив окремий коментар, в якому Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів 25 жовтня, чи підтримує він збільшення допомоги Україні, сказав: «Ми всі підтримуємо… У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим».

«Спікер заявив, що вони хочуть перевіряти допомогу, яку вони надають. Це абсолютно природна річ», – сказав Данілов. «Ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, яку ми отримуємо, жодних таємниць немає».

Олег Шамшур, колишній посол України у США (2006–2009 рр), вважає, що близкість Майка Джонсона до колишнього президента США Дональда Трампа створює «песимістичні очікування» від його обрання на посаду спікера.

Висновки робити зарано, але отаке підґрунтя, я б сказав, достатньо песимістичне

«Спікер фактично є диригентом усього законодавчого процесу в Палаті Представників. Він вирішує які закони вносяться на розгляд, як іде голосування. Тобто фактично, і ми це бачили, відсутність спікера або ставлення спікера до тієї чи іншої проблеми важить дуже багато» – заявив він у етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live).

Загалом, те, що він заявив, що готовий підтримати Україну зумовлено обставинами, у яких він діє. Тож екс-посол радить зачекати, які дії він буде робити далі.

«Він не менше, а може і більше, ніж Маккарті залежить від крайнього правого крила республіканської партії в Палаті представників, яка, як ми знаємо, дуже активно, галасливо виступає проти надання допомоги Україні. Чи захоче і зможе він маневрувати щоб підтримати запит адміністрації – ми це побачимо. Якісь висновки робити зарано, але отаке підґрунтя, я б сказав, достатньо песимістичне», – додав Олег Шамшур.

Чого очікувати?

Об'єднання допомоги Україні в одному пакеті з $14 млрд на підтримку Ізраїлю, а також грошей на такі цілі, які підтримують республіканці, як безпека кордонів, є спробою Білого дому переконати тих республіканців у Палаті представників, які остерігаються надсилати додаткові кошти Україні, і підвищити шанси на ухвалення законопроекту.

25 жовтня Байден привітав Джонсона і заявив, що настав «час для всіх нас діяти відповідально» і вжити заходів для запобігання шатдауну уряду США наступного місяця, а також для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Більшість республіканців у Сенаті в цілому підтримують продовження допомоги Україні

У своєму інтерв'ю телеканалу Fox Джонсон дав зрозуміти, що має намір розділити фінансування України та Ізраїлю в запропонованому пакеті фінансування, ініціюючи законодавчу боротьбу протягом наступного місяця.

Але це також викриє розбіжності всередині самої Республіканської партії щодо України.

«Республіканці в Палаті представників розділилися в цьому питанні, але більшість республіканців у Сенаті в цілому підтримують продовження допомоги Україні», – сказав Радіо Свобода Джон Дені, професор-дослідник Військового коледжу армії США. «Вони розуміють, що Україна радикально послаблює сухопутну міць одного з двох найбільших супротивників США у світі».

Дені додав, що, зважаючи на високу підтримку допомоги Україні серед демократів у Палаті представників і Сенаті, все ще існує ймовірність того, що пакет військової допомоги Києву буде включений в пакет з іншими законодавчими актами.

Той факт, що вся фракція об'єдналася навколо ультраконсервативного Джонсона, свідчить про те, що помірковані члени отримали якісь серйозні гарантії

Однак, з огляду на реальну можливість шатдауну уряду в листопаді, будь-який майбутній сценарій важко передбачити, і аналітики очікують на жорсткі політичні баталії.

Д'Аньєрі зазначив, що поки що незрозуміло, чи вдасться Джонсону виокремити фінансування України та Ізраїлю з одного пакету, і що Джонсон, ймовірно, не зміг би виграти посаду спікера, не заспокоївши більш поміркованих республіканців, які підтримують допомогу Україні.

Д'Аньєрі додав, що двопартійна підтримка України та Ізраїлю залишається високою, в тому числі з боку лідера Демократичної партії в Сенаті Чака Шумера та лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла.

«Законопроект про роздільне фінансування не пройде в Сенаті», – сказав він. – «Тому Джонсон зіткнеться з величезним тиском з боку багатьох членів його власної фракції та Білого дому, щоб прийняти спільний українсько-ізраїльський законопроект про витрати. Джонсону буде важко протистояти їм».