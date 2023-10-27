Війська РФ підійшли до коксохіму: як довго агресор ще зможе атакувати Авдіївку?

Аналітики проекту DeepState повідомили ввечері 26 жовтня, що російські війська почали укріплюватися на териконі на північ від Авдіївки і намагаються зайняти позиції вже впритул до Авдіївського коксохімічного заводу. Втрата контролю над АКХЗ українськими захисниками може, за словами аналітиків, може створити серйозні проблеми для всього гарнізону міста. Генштаб ЗСУ такі повідомлення не коментує.
Росія вже третій тиждень штурмує місто, намагаючись, зокрема, перерізати головну дорогу до Авдіївки. При цьому стають зрозумілими масштаби втрат, які загарбники готові зазнати заради взяття міста.
Зокрема, координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомив 26 жовтня, що ЗСУ знищили щонайменше 125 одиниць бронетехніки та тисячі солдатів [РФ] на цьому напрямку. Також він заявив, що росіяни страчують тих солдатів, які відмовляються штурмувати місто – і навіть цілі підрозділи, якщо вони хочуть відступити під вогнем української артилерії.
«Ганебно думати про те, що ви могли б страчувати своїх солдатів за те, що вони не хотіли виконувати накази. А тепер погрожують страчувати цілі підрозділи. Це варварство. Але я думаю, що це симптом того, наскільки погано російські воєначальники розуміють, що вони роблять, і наскільки погано вони впоралися з цим з військової точки зору», – сказав Кірбі.
А американський Інститут вивчення війни припустив, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року. В Інституті оцінили, що після невдалого штурму Вугледару РФ не змогла здійснити великі механізовані наступи на інших ділянках фронту в Україні через втрати.
Головні питання випуску:
Чим загрожує облога військами РФ Авдіївського коксохіму – і чи може він стати другою «Азовсталлю»?
Чи стане менше охочих воювати з Україною після новин про погрози розстрілів російських солдатів своїми ж?
І як довго РФ ще зможе атакувати Авдіївку?
Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював». Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
Газета The New York Times у серпні 2023 року з посиланням на неназваних представників адміністрації США заявила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.