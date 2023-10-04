Допомога Україні і відставка спікера Палата представників США: чому демократи проголосували «за»

Механізм для звільнення спікера, який був однією з умов призначення Маккарті на посаду, дозволяє будь-якому члену Палати представників скликати нові вибори. Також, за процедурою, резолюція про усунення спікера має пріоритет над іншими питаннями.

Так, сам спікер Маккарті був зобов’язаний включити вимогу про власне звільнення до законодавчого розкладу протягом двох днів після подання. Але опублікувавши короткий пост «Давай» у мережі «X», Маккарті поставив відповідний документ на голосування одразу ж наступного дня після його внесення Меттом Ґейтцом.

Маккарті запевняв, що переживе голосування про звільнення. Він також відкинув заяви про домовленості з демократами про підтримку на голосуванні.

За словами Маккарті, перед голосуванням він сказав лідеру демократів в Палаті представників Гакіму Джеффрісу: «Робіть усе, що ви вважаєте за потрібне», – цитує Маккарті New York Times.

Сам Джеффріс перед голосуванням пояснив у офіційному листі-зверненні чому демократи підтримають звільнення Маккарті:

«Ми готові шукати спільну мову на шляху вперед. Але, на жаль, наші крайньоправі колеги-республіканці не виявили бажання зробити те саме. Зараз все залежить саме від Республіканської партії, яка має припинити війну республіканців у Палаті представників.

Враховуючи їх небажання раз та назавжди порвати з MAGA-екстремізмом, керівництво Демократичної партії в Палаті представників голосуватиме схвально за пропозицію республіканців про звільнення спікера»

І усі демократи проголосували за звільнення Маккарті, доєднавшись до 8-ми республіканців від крайньоправого крила, що і забезпечило ухвалення рішення..

Чому звільнили та як це пов'язано з Україною?

Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця із демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.

«Увесь цей театр з провалами спікера Маккарті призвів до того, що він об’єднався з демократами, щоб ухвалити резолюцію, яка продовжує фінансувати Україну та фінансує втручання Джека Сміта (спецпрокурор - ред.) у майбутні вибори, проти президента Трампа», – написав на своєму сайті Метт Ґейтц після внесення резолюції про звільнення Маккарті.

Потім, коментуючи журналістам внесення клопотання про звільнення спікера, Ґейтц заявив, що його однопартійці не підтримали б пропозицію про відставку, якби спікер розповів їм про «свою таємну угоду з Джо Байденом щодо України». Цю цитату Ґейтца поширило CNN.

Закликаючи проголосувати за звільнення Маккарті в залі Палати представників у вівторок 3 жовтня, Ґейтц знову згадав про допомогу Україні, яку крайні праві республіканці вимагають взагалі зупинити, подаючи її як перепону для вирішення нагальних внутрішніх проблем США.

«Мене стурбувало повідомлення про таємну угоду щодо фінансування України, яка дозволила б надати більше грошей для України разом з фінансуванням для нашого власного кордону на півдні країни.

Наскільки образливим це має бути для нашої митниці, прикордонників та людей, які страждають через незахищеність кордону, що деякі з моїх колег готові боротися за власний кордон лише за умови, що вони зможуть відправити мільярди доларів в Україну, щоб ті добре профінансували кордон їхньої держави. З мене досить», – заявив Мет Гейтц в залі Палати представників Конгресу США.

Домовленість щодо України

Коментуючи уникнення шатдауну в неділю 1жовтня, президент США Джо Байден закликав Маккарті та інших республіканських лідерів виконати своє зобов’язання про окреме голосування щодо фінансування для України.

«Сподіваюся, мої друзі з протилежної політичної гілки дотримаються свого слова про підтримку України. Вони сказали, що збираються підтримати Україну в окремому голосуванні», – сказав Байден і додав: «Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана».

На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».

Своєю чергою, Маккарті заперечив, що він укладав будь-які сторонні угоди щодо обіцянок виділити фінансування Україні. Але зауважив, що сказав демократам, якщо існуватиме технічна проблема в чинному короткостроковому фінансуванні уряду, яка би заважала передачі вже наявних коштів для Києва, то це можна вирішити, переказує CNN.

«Немає жодної сторонньої угоди. Я не знаю, хто і звідки це бере. Немає жодної сторонньої угоди щодо України», – сказав Маккарті журналістам в Капітолії.

Що далі?

Необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12-ти законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік, а також ймовірний розгляд додаткового фінасування для України.

Резолюція про короткострокове фінансування уряду США відтермінувала потенційний шатдаун до 17-го листопада.

Посада спікера Палати представників США є третьою позицію після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою, у разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни.

Це перший випадок історії США, коли законодавці Палати представників проголосували за відставку свого лідера. Це сталося одразу потому, як боротьба всередині Республіканської партії поставила Вашингтон на межу часткового закриття уряду.