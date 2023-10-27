США завдали авіаудару по двох проіранських об’єктах у Сирії

Пентагон повідомив про завдання ударів по об’єктах зі зброєю і боєприпасами на сході Сирії, пов’язаних з іранським «Корпусом вартою ісламської революції» і підтримуваних ним бойовиках.

Як передає агенція Reuters, операцію було здійснено у відповідь на атаки по американських військових базах в Сирії та Іраку. Минулого тижня війська США та союзників зазнали принаймні 19 нападів на бази в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном сил. Загалом 21 військовослужбовець американських сил був поранений.

Авіаудари США здійснили з допомогою двох винищувачів F-16 із використанням високоточних боєприпасів приблизно о 4:30 ранку в п'ятницю в районі сірійського міста Абу-Камаль на кордоні з Іраком.

Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що удари були санкціоновані президентом Джо Байденом.

«Ці підтримувані Іраном атаки проти американських сил є неприйнятними і мають бути припинені», — сказав Остін.

У четвер Білий дім повідомив, що президент Джо Байден в особистому зверненні до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї застеріг Тегеран від нападів на персонал США на Близькому Сході.

Президент США Джо Байден в особистому зверненні до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї застеріг Тегеран від атак на американських військовослужбовців на Близькому Сході.

Сполучені Штати мають 900 військовослужбовців у Сирії та ще 2500 – у сусідньому Іраку.

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