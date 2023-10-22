Запит до Конгресу на понад 60 млрд доларів для України. Маркарова розповіла, на що передбачені кошти

Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що передбачає бюджетний запит Білого дому до Конгресу США, що, серед іншого, пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні.

Вона зауважила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації, аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на саме бюджетний документ всередині Конгресу.

«Але для інформування, за стандартним розділенням на три звичних вже для нас категорії головні цифри запиту такі: оборонні видатки – 46,1 млрд доларів, з яких 30,6 на програми для Міноборони США. Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд. доларів, з яких 11,8 – для надання прямої бюджетної підтримки Україні. Гуманітарна допомога – 481 млн. доларів на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine», – написала вона у фейсбуці.



Оксана Маркарова подякувала адміністрації Байдена за «потужний бюджетний запит». За її словами, українська сторона активно працює «з обома палатами і обома партіями щодо розгляду і підтримки цього додаткового бюджету в Конгресі», але це питання також залежить від обрання спікера Палати представників США.



«Якщо в Сенаті дана ініціатива може бути опрацьована і розглянута, то в Палаті представників може бути опрацьована в комітетах, однак винесення в зал для розгляду і голосування може відбутися виключно після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера. Вчора 4-е голосування не завершилось таким обранням. Уважно спостерігаємо за цим процесом», – додала Маркарова.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина – 61,4 млрд доларів – з яких призначена для України.

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Перед цим Байден звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності із Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас».

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