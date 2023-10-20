Соратник Трампа вийшов із боротьби за крісло спікера Палати представників США

Республіканці в Палаті представників відмовилися від кандидатури Джима Джордана на посаду спікера. Це сталося після третього голосування в Палаті 20 жовтня, на якому він не отримав достатньої підтримки.

Відтак у партії наразі немає кандидата на посаду голови нижньої палати Конгресу.

Як цитує AP, лідер республіканської більшості Стів Скаліс заявив, що республіканці планують «повернутися і почати спочатку» в понеділок.

Попередні голосування за кандидатуру Джордана мали місце в середу 18 жовтня і також завершилися без достатньої підтримки.

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Джордан є давнім прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. Зокрема, як пише CNN, він досі публічно не визнав програшу Трампа Байдену на виборах у 2020 році. Експрезидент також публічно висловлював підтримку кандидатурі Джордана на посаду спікера.

Результати таємного голосування означають, що Палата представників не має очільника і не зможе наразі відповісти на запит президента Джо Байдена щодо військової допомоги Україні, пише Reuters.

Палата представників Конгресу США 3 жовтня проголосувала за усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера. Маккарті звільнили через кілька днів після того, як він в останню мить успішно організував двопартійне голосування, щоб запобігти закриттю уряду.