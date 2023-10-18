У Пентагоні запевнили, до надаватимуть допомогу Ізраїлю «на постійній основі»

У США й надалі, на постійній основі, надаватимуть військову допомогу Ізраїлю, зазначила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

У відомстві кажуть, що загалом від 12 до 16 жовтня до Ізраїлю вже відправили п’ять літаків C-17, які доставили засоби для посилення оборони країни.

«Ви бачите майже щоденні постачання військової допомоги в Ізраїль, і я сподіваюся, що вони продовжать надходити», – сказала Сінгх.

Вона додала, що США спрямували Сили швидкого реагування Корпусу морської піхоти у складі двох тисяч військових, аби «запобігти розширенню конфлікту між Ізраїлем і «Хамасом». Також Пентагон готується до розгортання інших американських сил стримування в регіоні.

Джерело в Конгресі раніше повідомило, що Ізраїль попросив 10 мільярдів доларів у відповідь на напад бойовиків «Хамас». Згідно з 10-річною угодою, яка почалася в 2016 році, Ізраїль вже отримує від США 3,8 мільярда доларів на рік.



Конгрес уже схвалив 113 мільярдів доларів на безпекову, гуманітарну та економічну допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.



Bloomberg першим повідомив про цифру в 100 мільярдів доларів.

Днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена проситиме Конгрес надати понад два мільярди доларів на допомогу Україні й Ізраїлю. Він не назвав точної суми, зазначивши, що вона «буде значно більшою».