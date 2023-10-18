США: Палата представників знову не обрала спікера

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів вдруге не змогла обрати спікера. Кандидат від Демократичної партії Гакім Джеффріс здобув 212 голосів, республіканець Джим Джордан, якого підтримує експрезидент Дональд Трамп, – 199, повідомляє CNN.

Для обрання спікера необхідна підтримка щонайменше 217 голосів.

Республіканці мають більшість у Палаті представників, але наразі жодний із членів цієї фракції не має підтримки всіх однопартійців.

Без спікера Палата представників не може ухвалювати законопроєкти чи схвалити запити Білого дому про екстрену допомогу. Це включає потенційну допомогу Україні та Ізраїлю у війні.

Перше, так само невдале голосування за обрання спікера відбулося 17 жовтня.

Палата представників Конгресу США 3 жовтня проголосувала за усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера. Маккарті звільнили через кілька днів після того, як він в останню мить успішно організував двопартійне голосування, щоб запобігти закриттю уряду.