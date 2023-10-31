«Компенсації» за допомогу Ізраїлю та Україні загрожують національній безпеці США – Білий дім

Компенсації, яких домагаються республіканці в Палаті представників за витрати на Ізраїль та Україну, загрожують національній безпеці США, заявила 30 жовтня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, повідомляє агенція Reuters.

«Політизація інтересів нашої національної безпеки не має сенсу. Вимога компенсації за задоволення основних потреб національної безпеки Сполучених Штатів, таких як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств і російського імперіалізму, була б порушенням нормального двопартійного процесу і могла б мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та альянсів у наступні роки», – заявила речниця.

Значні розбіжності в позиціях між впливовими законодавцями від Республіканської партії в американському Конгресі позначають те, що американські ЗМІ назвали «напевне останньою конгресовою битвою через допомогу Україні до президентських виборів».

Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні. Про це пише українська служба «Голосу Америки».

Республіканська партія контролює більшість в Палаті представників, однак для того, щоб стати законом, законопроєкт має також пройти і Сенат, де більшість належить демократам.

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.