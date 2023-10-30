Лідери республіканців у Конгресі США мають розбіжності щодо голосування пакету допомоги Україні – ЗМІ

Значні розбіжності в позиціях між впливовими законодавцями від Республіканської партії в американському Конгресі позначають те, що американські ЗМІ назвали «напевне останньою конгресовою битвою через допомогу Україні до президентських виборів».

Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.

Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.

«Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт», – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News Sunday Morning Futures.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл дотримується незвичної для себе жорсткої лінії щодо допомоги Україні і наполягає на голосуванні допомоги Україні та Ізраїлю в єдиному пакеті, пише Politico.

Республіканська партія контролює більшість в Палаті представників, однак для того, щоб набути чинності закону, законопроєкт має також пройти і Сенат, де більшість належить демократам.

The Hill вказує що хоча інституційно лідери республіканців в Палаті представників та Сенаті США «приречені» на співпрацю, різниця в поглядах між Макконнеллом та Джонсоном настільки велика, що Макконнеллу легше співпрацювати з лідером політичних опонентів – демократів в Сенаті – Чаком Шумером, ніж Джонсоном.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер співпрацює з Макконнеллом щодо єдиного великого пакету допомоги як Україні, так і Ізраїлю, пише видання.

Видання наводить слова однопартійця Макконнелла сенатора Джона Туна про те, що Макконнелл «пройшов через епоху Холодної війни і глибоко переконаний, що в цей історичний момент Сполучені Штати мають встановити своє лідерство».

Хоча деякі сенатори-республіканці виступають проти додаткового фінансування для України, більшість розуміє необхідність цього, каже Тун виданню.

Демократи мають більшість в Сенаті, однак їм потрібні голоси республіканців, щоб затвердити великий пакет додаткового фінансування, а деякі республіканці роздумують над можливістю заблокувати голосування, пише Politico.

Як повідомляв «Голос Америки», президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.