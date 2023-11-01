КНДР відправила Росії понад мільйон артилерійських снарядів – розвідка Південної Кореї

Північна Корея відправила в Росію понад мільйон артилерійських снарядів від серпня, щоб допомогти РФ у веденні війни проти України – такі дані навела розвідка Південної Кореї на брифінгу за зачиненими дверима, повідомив один із законодавців, який чув цю доповідь.

За словами Ю Сан Бама, приблизно стільки боєприпасів Росія витрачає на війну з Україною за два місяці.

Законодавець додав, що національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Пхеньян відправляв снаряди Москві кораблями й іншими транспортними засобами з початку серпня.

Розвідка також заявляє, що заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї працюють на повну потужність, щоб задовольнити потреби Росії.

За словами Ю, також є ознаки того, що Північна Корея направила експертів зі зброї до Росії в жовтні, щоб порадити російським чиновникам щодо того, як використовувати експортовану північнокорейську зброю.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посилання на дані своєї розвідки заявило, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

«Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових поставок (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найважливіших іноземних постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю. Наразі незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість», – йшлося у повідомленні.

Британські військові припускають, що цілком імовірно це було однією з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї.

Раніше Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії».

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