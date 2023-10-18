Лавров: Росія «високо цінує» підтримку КНДР у війні проти України

Росія «високо цінує» підтримку Північною Кореєю дій Москви в Україні, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у столиці КНДР Пхеньяні 18 жовтня. Як повідомляє агенція France-Presse, коментарі Лаврова прозвучали на початку його дводенного візиту, який має на меті закласти основу для візиту російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Ми високо цінуємо вашу принципову, однозначну підтримку дій Росії у звʼязку зі спеціальною військовою операцією в Україні», – цитує Лаврова російське агентство «РИА Новости».

Поїздка міністра закордонних справ відбулася після вересневої поїздки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії для зустрічі з Путіним, що стало його першою поїздкою за кордон з початку пандемії.

Минулого тижня Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Пхеньян прагне натомість отримати різноманітну військову допомогу, включно з передовими технологіями, заявив журналістам речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

У вівторок, 17 жовтня, Кремль заявив, що Сполучені Штати не мають доказів того, що зброя постачалася. «Вони весь час про це повідомляють, не надаючи жодних доказів», – сказав російським інформаційним агентствам речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливе постачання зброї.

Вашингтонські аналітики Beyond Parallel минулого тижня окремо опублікували супутникові зображення, які показують, як вони назвали, «безпрецедентне» збільшення руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності «ймовірно вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії», йдеться у звіті групи.