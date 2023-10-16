Лавров їде до Пхеньяна на тлі повідомлень про передачу КНДР зброї Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня перебуватиме з візитом у Північній Кореї, повідомила пресслужба МЗС РФ.

«18-19 жовтня на запрошення Міністерства закордонних справ КНДР міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відвідає Корейську Народно-Демократичну Республіку з офіційним візитом», – йдеться в повідомленні.

Мету візиту чи інші подробиці в російському МЗС не наводять.

Минулого тижня в Білому домі повідомили, що Північна Корея передала Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.

Як повідомили міжнародні медіа, Білий дім оприлюднив серію супутникових фото, які свідчать про передачу військових вантажів із КНДР на борт корабля під російським прапором. За даними Вашингтона, це відбулося в період між 7 вересня та 1 жовтня.

«Ми засуджуємо КНДР за передачу Росії цього військового обладнання, яке буде використане на нападів на українські міста, вбивств українських цивільних і подальше ведення нелегітимної війни Росії», – сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, розширення партнерства між Пхеньяном та Москвою загрожує регіональній стабільності та глобальному режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вересні пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» Росії. Також він висловив впевненість у тому, що Росія переможе у війні і назвав її «священною боротьбою». Президент Росії Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю.