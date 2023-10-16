Серед наданої Північною Кореєю зброї для Росії могли бути ракети – розслідувачі

Серед переданих Північною Кореєю боєприпасів і озброєнь для Росії могли бути і ракети, повідомляють розслідувачі з центру «Досье» Михайла Ходорковського. Вони посилаються на корабельні документи російського судна «Ангара», що бере участь у перевезеннях із КНДР.

У цих документах зокрема йдеться, що у трюмі суховантажного судна «перевозилося 50,69 тонн ракет з розривним зарядом». Як пункт призначення вказана затока Стрєлок у Приморському краї, на березі якого розташовується російська військова база Дунай. При цьому в документах не вказано, що судно відвідувало Північну Корею.

Про те, що Північна Корея останнім часом здійснює секретні постачання боєприпасів і, ймовірно, військової техніки Росії, заявили раніше Сполучені Штати. Постачання озброєння пов’язують із недавнім візитом північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії та підтримкою Пхеньяном РФ у війні проти України.

Повідомлення про постачання зброї підтверджувала і британська сторона.

Дослідницький центр RUSI вивчив супутникові знімки та дійшов висновку, що російські судна «Марія» та «Ангара» протягом останніх двох місяців забирали вантажі в північнокорейському порту Раджин і доставляли їх на російську базу на Далекому Сході. Розслідування цитує видання The Washington Post, на нього також посилається «Досье».

Повідомляється, що судна курсують між КНДР та російською базою Дунай, розташованою у закритій територіальній зоні у Приморському краї.

Фото не дозволяють визначити, що саме перевозили судна, але аналітики припускають, що йдеться про постачання боєприпасів. Це припущення базується на тому, що кінцевою станцією для вантажів, що надходять із КНДР, є Тихорецьк у Краснодарському краї. Ця станція розташована відносно неподалік театру бойових дій в Україні. Повідомляється, що в останні тижні кількість вантажів, що надходять на цю станцію, різко зросла. Йдеться про контейнери, ідентичні тим, які надходять із КНДР на базу Дунай.

Раніше повідомлялося про те, що постачання зброї з Північної Кореї до Росії здійснюється також залізницею. 13 жовтня радник із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав тривожними повідомлення про постачання озброєнь із КНДР. Він висловив стурбованість щодо розширення військових відносин між Москвою та Пхеньяном.

Американська розвідка підозрює, що Кім Чен Ин хоче отримати складні російські збройові технології в обмін на боєприпаси для розвитку своєї ядерної програми.

Москва повідомлення про постачання зброї з КНДР не коментувала.