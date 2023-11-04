NBC: США і ЄС почали обговорювати з Україною мирні переговори з РФ

Представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни, повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього.

За повідомленням, деякі «делікатні» обговорення відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Джерела телеканалу зазначили, що обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть і надалі надавати допомогу Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена, стверджують чиновники, також стурбовані, що в України закінчуються сили – у той час як у Росії вони «здаються нескінченними».

При цьому адміністрація Байдена не бачить жодних ознак, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною, зазначають співрозмовники NBC News. За їхніми словами, західні чиновники кажуть, що Путін сподівається «пересидіти Захід» або продовжувати боротьбу, доки західні країни не вирішать перестати надавати військову допомогу Україні або поки ця допомога не стане надто дорогою.

За словами чиновників, Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться «терміновіші дискусії про мирні переговори».

Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться. «Будь-які рішення про переговори залишаються за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії», – заявила раніше речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

Американський інститут Gallup, який займається дослідженням громадської думки, 9 жовтня оприлюднив результати опитування жителів України стосовно війни та різних політичних аспектів. За даними компанії, українці залишаються глибоко відданими перемозі у війні з Росією.

Троє з п’яти (60%) українців, опитаних у липні й серпні, заявили, що хочуть, щоб Україна продовжувала боротьбу до перемоги, що вдвічі перевищує число тих, хто хоче, щоб Україна йшла на переговори про якнайшвидше припинення війни (31%). Практично всі українці погоджуються, що виграти війну означає повернути всі території, які Росія забрала під свій контроль із 2014 року.