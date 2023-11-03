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Війна

Фронт і військова підтримка України. Як вплинуть висновки Залужного на хід війни?

  • Обстріл Харкова та ситуація на фронті. Репортаж з-під Авдіївки. Що відбувається на сході України, як ЗСУ протистоять армії РФ? Авдіївка та Бахмут: чи коректно їх порівнювати?
  • Як військовослужбовці реагують на проблеми, окреслені головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним? Де вихід із глухого кута, про який Залужний написав у The Economist? Як діятимуть Сили оборони і які настрої на фронті? Про оперативний глухий кут на фронті війни в Україні пише і генерал Бундесверу.
  • Чи спричинили тези Залужного дискусію про військову підтримку України? Що буде із допомогою США Україні? Білий дім відреагував на статтю Залужного.
  • Нікіта Тітов – художник, який ілюструє фактично усі ключові моменти війни: його роботи дуже популярні, а сам він рідко спілкується з журналістами. Ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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