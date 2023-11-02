25% американців вважають, що США допомагають Україні недостатньо, частка скептиків значно зросла – опитування

25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. У серпні минулого року так вважали 38% громадян США. Про це свідчать дані американського соціологічного інституту Gallup.

Водночас, за даними соціологів, частка тих, хто вважає, що Вашингтон робить «занадто багато», зросла – 41% порівняно з 24% у серпні 2022 року та 29% у червні 2023 року.

Зменшилась кількість тих, хто вважає, що США роблять достатньо – з 43% (у червні) до 33%.

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За даними Gallup, у серпні 2022 року більшість – 66% – американців вважали, що США мають підтримати Україну у поверненні її колишньої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту. Ця думка дещо послабшала, оскільки 54% американців дотримуються такої точки зору. 43% виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко завершити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться свою територією Росії.

Соціологи також звертають увагу на зростання скепсису Республіканської партії щодо допомоги Україні – 62% республіканців частіше вважають, що США роблять занадто багато, тоді як у серпні 2022 року такої думки дотримувались 43%. Серед демократів частка скептиків зросла незначно – з 9% до 14%.

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За даними опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведеного на початку жовтня, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%.

Автори опитування зазначають, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.