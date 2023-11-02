Допомога від США під загрозою? Сенатори прокоментували ситуацію щодо фінансування України

«Глибоко стурбований, стривожений і приголомшений» – цими словами сенатор-демократ Річард Блюменталь поділився переживаннями щодо законопроєкту про фінансування для України та Ізраїлю одним пакетом.

«Я вважаю, що допомога Україні є під загрозою через крайньоправе крило в Палаті представників, яке зараз намагається відокремити допомогу Україні від допомоги Ізраїлю та допомоги Тайваню, усі вони є питаннями нашої національної безпеки», – сказав сенатор-демократ Річард Блюменталь, відгукуючись на останні події в Конгресі США.

Ми перебуваємо на етапі, коли Україна є в критичній, абсолютно життєво важливій точці виживання

«Я стривожений, глибоко стурбований і приголомшений тим, що допомогою Україні можуть пожертвувати заради допомоги Ізраїлю, але ці два питання слід розглядати разом, вони йдуть разом як питання національної безпеки», – наголосив Блюменталь журналістам у коридорах Конгресу 1 листопада.

«Ми перебуваємо на етапі, коли Україна є в критичній, абсолютно життєво важливій точці виживання, оскільки наближається зима, оскільки можливе замороження конфлікту, – додав законодавець. – Україні потрібна додаткова допомога. Ми маємо надіслати повідомлення народу України та світу, що Сполучені Штати залишаються повністю їй відданими», – зазначив він.

Сенатор закидає крайньопрвим законодавцям від Республіканської партії, що вони грають у «політичний футбол», вимагаючи розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

«Я думаю, що крайньоправі республіканці в Палаті представників грають у політичний футбол із питанням «допомоги Ізраїлю», і американський народ це бачить... Ці партійні ігри абсолютно абсурдні», – заявив Блюменталь.

Частина республіканців, серед яких – новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, виступають за те, щоб фінансування України та Ізраїлю розглядалися окремо. Вони підтримують виділення допомоги Ізраїлю, втім мають застереження щодо допомоги Україні.

Сенатор-демократ Дік Дурбін висловив сподівання, що спікер нижньої палати Конгресу ще змінить позицію, інакше, каже Дурбін, Україна програє війну.

Це не просто чергове політичне рішення, це питання життя чи смерті

«Сподіваюсь, він [спікер Джонсон] зробить паузу і поміркує над тим, що нам сказали вчора (31 жовтня – ред.) на слуханнях міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар [Ентоні] Блінкен. Це може бути кінець українських зусиль, щоб зупинити агресію Путіна. Це не просто чергове політичне рішення, це питання життя чи смерті», – сказав Дурбін.

«Президент України [Володимир] Зеленський 21 вересня прямо сказав Сенату: якщо ви припините допомогу Україні, ми цю війну програємо. Я не перебільшую, це точні слова. Я запитав міністра Остіна – чи це було перебільшенням? Він сказав, що ні. Тож я сподіваюся, що спікер Джонсон це розгляне. Це більше, ніж просто політична стратегія чи політичний трюк», – заявив сенатор Дурбін.

31 жовтня на слуханнях у Сенаті держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін заявили, що в разі припинення допомоги Україні Київ може програти війну, і тоді США доведеться відправляти своїх солдатів на нову війну в Європі, яку продовжуватиме Путін.

Сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі на питання щодо додаткового фінансування України заявив, що голосуватиме за це питання, незалежно від того, чи буде воно в пакеті з допомогою Ізраїлю, чи ні.

«Я хочу допомогти Ізраїлю, і я хочу допомогти Україні. Без різниці, це відбудеться – окремо чи разом, я це підтримаю», – сказав Грасслі.

«У Сенаті цей пакет складений правильно» – Грем

Його однопартієць сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, за що б не голосувала Палата представників, Сенат створить власну версію законопроєкту, куди увійдуть фінансування України, Ізраїлю та посилення кордону з Мексикою – питання, за яке особливо вболівають законодавці від Республіканської партії.

Я вважаю, що ці питання дуже важливі, і вони будуть схвалені обома партіями

«Коли це дійде до нас, ми, сподіваюся, складемо пакет, який включатиме Ізраїль, Україну та безпеку кордонів. Я дозволю йому [спікеру Палати представників] керувати своїм домом, але я вам скажу, що зробить Сенат. Ми збираємося скласти пакет для розв'язання проблем національної безпеки нашої країни. Безпека кордону, продовження боротьби з Росією через допомогу Україні, і негайна допомога Ізраїлю, тому що у нас не залишається часу. Я вважаю, що ці питання дуже важливі, і вони будуть схвалені обома партіями. Тут, у Сенаті, цей пакет складений правильно, і якщо він буде винесений на розгляд у Палаті представників, я не сумніваюся, що він пройде», – заявив сенатор Грем.

Я бачу Україну як частину більшої боротьби за те, щоб зробити нас безпечнішими як націю

Ліндсі Грем додав, що Путін, якщо йому дозволити, на Україні не зупиниться.

«Я бачу Україну як частину більшої боротьби за те, щоб зробити нас безпечнішими як націю. Якщо дозволити Путіну вторгнутися в Україну і розчленувати суверенну державу, він на цьому не зупиниться. Він сам так каже. Останнє, що ми можемо зробити, це зробити так, щоб Америку вважали ненадійним партнером після Афганістану, але з точки зору Ізраїлю», – зазначив сенатор Ліндсі Грем.

Президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15 мільярда доларів на гуманітарну підтримку. Ці гроші хочуть спрямувати через Держдепартамент для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.

Хоча більшість американських законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.