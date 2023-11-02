Підтримка України критично важлива для США – заступниця держсекретаря США

Заступниця держсекретаря США Ліз Аллен в інтервʼю Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода 1 листопада розповіла, що адміністрація Байдена планує надати допомогу Ізраїлю та Україні. Американська дипломатка зазначила, що для США критично важливо разом із союзниками по НАТО підтримувати Україну. Водночас Вашингтон спрямовує допомогу Ізраїлю, цю допомогу частково адресовано і палестинцям у Секторі Гази.

У розмові з кореспондентом Радіо Свобода Аллен зазначила, що держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті, переконливо пояснили необхідність збільшення допомоги Україні водночас із ресурсною підтримкою Ізраїлю.

Їхні виступи стали частиною зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на переконання конгресменів щодо необхідності схвалення майже 106-мільярдного додаткового фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

Аллен підтвердила, що новий спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) наполягає на окремому розгляді запитів від Ізраїлю та України. Він стверджує, що Палата представників у такому разі зможе забезпечити проходження запитів через голосування.

На запитання про те, чи зможе адміністрація Байдена здобути гору в політичній дискусії навколо фінансування, Аллен відповіла: «Так, зможе. Ми на цьому наполягатимемо».

На засіданні за зачиненими дверима Джонсон сказав, що недавній запит України на отримання пакету допомоги, повʼязаного з асигнуваннями на прикордонну безпеку США, міг би швидко пройти розгляд у Конгресі – після схвалення конгресменами 14,5 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю.