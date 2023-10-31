Путін прагне «використати» війну Ізраїлю і «Хамасу» – Блінкен на слуханнях у Сенаті

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента Росії Володимира Путіна у спробі використати війну Ізраїлю й «Хамасу» для зменшення підтримки Заходом України.

«Путін дуже сильно намагається скористатися нападом «Хамасу» на Ізраїль в надії, що це відволіче нас... і що це призведе до відкликання Сполученими Штатами своїх ресурсів», – цитує слова Блінкена на слуханнях у Сенаті щодо додаткової оборонної допомоги агентство AFP.

Міністр оборони Ллойд Остін на цих же слуханнях заявив, що Путін досягне успіху у своїй спробі захопити українську територію, якщо Сполучені Штати припинять підтримку Києва.

Цього місяця президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю.

Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.