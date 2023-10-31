Дипломати з країн ЄС планують поїздку до США для зміцнення підтримки України – ЗМІ

Європейські топпосадовці збираються вирушити до Сполучених Штатів Америки, щоб переконати тамтешній політикум і бізнес у користі від подальшої підтримки України. Це відрядження, про яке повідомило видання Politico, планується на тлі закликів деяких законодавців Республіканської партії США скоротити військову та фінансову допомогу Україні.

«Нам потрібно знайти способи достукатися до (громадськості – ред.) по обидва боки Атлантики. (…) У нас є план подорожувати в окремі штати, зустрічатися, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, насправді були витрачені в США», – цитує Politico міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Литовський міністр зазначив, що презентація на користь подальшої підтримки України «може спрацювати досить добре, якщо її проведуть не лише американські політики, а й ті, хто залежить від цієї допомоги».

Голова МЗС Литви не сказав, які ще держави можуть узяти участь у цьому турне.

При цьому джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах Литви зазначили, що це не нова ідея, яка полягає в тому, щоб делегація складалась із дипломатів балтійських і нордичних країн – Латвії (її міністр закордонних справ Артурс Каріньш народився у США – ред.), Литви, Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії.

Скільки країн готові направити своїх представників до США, співрозмовник Радіо Свобода не уточнив, але зазначив, що це «стане відомо наступного тижня у Вільнюсі під час конференції послів». Зараз міністр Габріелюс Ландсбергіс перебуває з візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Єврокомісії на запитання Радіо Свобода зазначили, що не можуть коментувати конкретну місію, але нагадали в цьому контексті, що ЄС від початку російської повномасштабної агресії засудив її і послідовно підтримує Україну.

«Ми вжили чимало заходів, запровадили санкції, запропонували велику підтримку і продовжуємо її надавати, щоб допомогти Україні протистояти цій абсолютно неприйнятній агресивній війні. Думаю, країни-члени стоять на одній позиції, коли йдеться про важливість підтримки України. Не можу сказати нічого конкретного щодо цієї місії, але, звичайно, як я вже сказав, Єврокомісія не просто готова, але й продовжує надавати всю можливу підтримку, щоб підтримати наш європейський народ і Україну», – зазначив представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

Цього місяця президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США має допомагати Україні.

Він заявив, що вірить у те, що окремий пакет допомоги Ізраїлю матиме підтримку обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті.