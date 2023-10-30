Зеленський зустрівся з делегацією конгресменів США – обговорювали подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі обговорювалося питання продовження підтримки України з боку США – у цьому контексті акцентовано на важливості внесення президентом США Джо Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.



«З перших днів широкомасштабного вторгнення підтримка США залишається незмінною, це допомогло об’єднати світ навколо України. Продовження такої допомоги є запорукою успіху нашої країни в боротьбі з російською агресією», – зазначив президент.

Зеленський також поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.

Палата представників США до 25 жовтня не мала спікера, оскільки 3 жовтня проголосувала за усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади. Через це нижня палата Конгресу США, яка разом з верхньою палатою – Сенатом США – не могла відповісти на запит президента Джо Байдена щодо військової допомоги Україні.