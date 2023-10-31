Розлючений і зраджений чи ні? В Офісі президента відреагували на статтю Time про Зеленського

Другий день українські медіа розбирають на цитати матеріал американського журналу Time. У ньому журналіст Саймон Шустер розповідає про те, на якому етапі наразі перебуває російсько-українська війна, що президент України Володимир Зеленський нібито почувається зрадженим партнерами, а через повільний контрнаступ на одного генерала, відповідального за нього, та одного з міністрів чекає звільнення.

В Офісі президента України в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода (в етері програми «Свобода.Ранок») прокоментували озвучені в інтерв’ю тези, назвавши це «суб’єктивною точкою зору конкретного журналіста».

Що написали в Time?

Один із основних акцентів, на якому фокусує увагу автор матеріалу, стосується втоми світу від війни в Україні. Мовляв, навіть останній вересневий візит президента Володимира Зеленського до США це показує. Нібито його виступ був не настільки вражаючим, як колись. Причиною цьому могла бути втома. Але і сам Зеленський, відзначає Time, розуміє, що інтерес до війни у союзників знизився.

У виданні також зазначають, що начебто оточення президента (імен не називають) Зеленського сказало журналісту Time, що президент «почувається зрадженим своїми західними союзниками». Там кажуть, що партнери нібито залишили Україну без засобів, щоб виграти війну. Лише надають допомогу, аби пережити час вторгнення. Інший акцент, на якому теж акцентує увагу видання – що Україна «не зможе виграти війну». Неназвана людина з оточення Зеленського начебто сказала журналісту: «Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуй йому це сказати».

Пише видання і про те, що президент України Володимир Зеленський виступає проти навіть тимчасового перемир’я. Виграти війну він хоче саме на українських умовах. І, на думку Зеленського, зазначає Time, якщо російські сили не зупинити в Україні, то бойові дії можуть поширитися далі.

Згадується у матеріалі також проблема боротьби з корупцією в Україні. Time пише, що в останні місяці питання корупції навіть погіршило відносини Зеленського з союзниками. І нібито звільнення вже колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, команду якого звинувачували в корупційних схемах, стало кроком для заспокоєння американців. Йдеться, ймовірно, про скандал щодо закупівлі міністерством яєць по 17 гривень та курток, ймовірно, за завищеними цінами.

Проблеми в Україні є і з мобілізацією, наголошує автор матеріалу. Незважаючи на це, заморожувати війну через настання холодів Зеленський не хоче. А через повільний прогрес України на фронті начебто очікуються кілька звільнень. За даними видання, йдеться принаймні про одного міністра і генерала, який «відповідає за контрнаступ». Утім, без конкретних прізвищ чи навіть галузей діяльності.

Реакція Офісу президента України

В Офісі президента України вважають «субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста» колонку авторства Саймона Шустера в американському виданні Time, яка спричинила бурхливе обговорення в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста

«Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають, і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання», – відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, він не вважає, що «є якесь розлючення чи вважаємо ми наших партнерів зрадниками».

«Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо», – додав Михайло Подоляк.

«Безумовно, що президент жорстко ставиться до того, що ми 600 днів воюємо. І ви самі розумієте, що перебувати практично 2 роки у стані війни – це достатньо складно. І підтримувати величезний інтерес до України. Давайте нагадаємо, на початку 3 місяці яка шалена була увага до того, що відбувається в Україні. Але сьогодні після 600 днів ми бачимо, що є багато інших точок, на які звертають увагу глобальні політики. І це трошки не може не викликати певні реакції негативного плану. Але знову ж – це об’єктивний процес. З цим треба просто працювати. І тому казати, що президент розлючений. Так, президент хоче більше ефективних комунікацій, більш ефективного виконання функціональних обов’язків, більш чіткого розуміння того, яка стратегія у нас і як вона реалізовується. І принаймні, щоб заявлені наміри реалізовувались хоча б на 70-80%. Тому, безумовно, є певна психологічна втома. Не в президента, я маю на увазі. А в цілому, якщо ми говоримо про обставини того, що сьогодні відбувається в Україні. І, з точки зору відносин з нашими партнерами, хотілось би більш чіткої фіксації, конкретики, розуміння. Ми вам даємо це, ви маєте разом із нами дійти до такого-то фіналу», – каже Подоляк.

Хто такий Саймон Шустер?

Це не перша стаття журналіста Саймона Шустера про Україну. Про Зеленського з часу широкомасштабного вторгнення він пише багато. Що ж відомо про Саймона? Профільне видання про медіа «Детектор медіа» зазначає, що Саймон Шустер – уродженець Москви, понад 15 років працював у Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн. Він живе в Нью-Йорку, але зараз багато часу проводить у Києві.

У квітні 2022 року Шустер провів два тижні з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням. За результатами поїздки він став автором статті для Time у номері, що вийшов із фото Зеленського на обкладинці. У липні 2022 року оголосив про плани видання книжки «Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський та війна в Україні».

Після статті «У Росії – злочин без кари» про збиття малайзійського «Боїнга» в липні 2014 року в Донецькій області Саймону Шустеру заборонили вʼїзд до РФ.

Головний редактор LB.ua Олег Базар у фейсбуці звернув увагу також на те, що Шустер здавна критично висловлюється щодо полку «Азов». Кілька років тому багато галасу наробила стаття про тисячі неонацистів, які начебто проходили підготовку в Україні. І центральними фігурами у цьому матеріалі був саме полк «Азов» і засновник батальйону Андрій Білецький. Білецький згодом повідомив, що особисто поспілкувався із американським журналістом Саймоном Шустером, який написав абсолютно міфічну статтю про полк «Азов»: «На кожен фейк є аргумент».