Міноборони не купляло літні куртки за ціною зимових – Резніков

Інформація про те, що Міністерство оборони України купило літні куртки дешевше, а згодом записало їх як зимові, не відповідає дійсності. Про це на пресконференції 28 серпня заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Це неправда, і я хочу це вам тут довести, – як мінімум, відрізняється зимова форма від літньої, поставка 180 тисяч одиниць, з яких 45 тисяч знаходяться на складах і 135 тисяч – у військовослужбовців Збройних сил України, і це було зроблено минулої осені і зими. Всю зиму наші захисники і захисниці провоювали в цьому зимовому одягу без жодних нарікань. Якби літня форма була вдягнута зимою, то 135 тисяч душ про це б сказали», – наголосив Олексій Резніков.

10 серпня видання «Дзеркало тижня» опублікувало розслідування про те, що в 2022 році турецька компанія Vector avia продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У супровідних документах на одну з партій 4900 «камуфляжних» курток вартістю 142 тисяч доларів стали 4900 «зимовими вітрозахисними» куртками за 421 тисячу доларів, а кожна куртка стала коштувати 86 доларів замість 29 доларів.