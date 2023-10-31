Путін досягне успіху в Україні, якщо США зупинять підтримку – голова Пентагону

Росія досягне успіху в Україні, якщо США не продовжуватимуть підтримувати Київ, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Я можу гарантувати, що без нашої підтримки Путін досягне успіху», – сказав Остін 31 жовтня під час слухань у Сенаті щодо запиту президента Джо Байдена на понад 105 мільярдів доларів оборонної допомоги для України, Ізраїлю та безпеки кордонів США.

«Якщо ми зараз їх підведемо, Путін тільки зміцніє, і він досягне успіху в тому, що хоче робити», – додав Остін, який брав участь у слуханнях разом із державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Цього місяця президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю.

Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.