«Припиніть вогонь» – протестувальники перервали слухання в Конгресі США щодо військової допомоги

Протестувальники з руками, пофарбованими червоною фарбою, неодноразово переривали слухання в Конгресі щодо військової допомоги США 31 жовтня, вимагаючи від Вашингтона припинити фінансування боротьби Ізраїлю проти «Хамасу». Про це повідомляє агенція AFP.

Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін звернулися до Комітету з асигнувань Сенату щодо мільярдів доларів військової допомоги для підтримки Ізраїлю, України та інших витрат на безпеку.

Близько двох десятків людей підняли руки, вкриті фарбою, символізуючи кровопролиття в Секторі Гази з тих пір, як Ізраїль почав бомбардувати палестинську територію після нападу «Хамасу» на початку цього місяця.



Кілька людей мали на руках написи «Звільніть Газу» та тримали плакати з вимогою «Більше жодних $$$ для Ізраїлю», а деякі вигукували «Припиніть вогонь зараз», «Палестинці не тварини» та «Ганьба вам усім».



Один чоловік був у футболці з написом «Припиніть підтримку геноциду».

Блінкен кілька разів був змушений припинити свій виступ, деяких демонстрантів виводила поліція.

20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.